На відомому курорті в Єгипті акула напала на туристів





Про це повідомило видання Khaleej Times з посиланням на заяву міністерства навколишнього середовища, передає



У повідомленні йдеться, що в результаті нападу один турист загинув, ще один - отримав поранення. Обох постраждалих доставили в лікарню Порто-Галіб.



За словами очевидців, внаслідок нападу акули загинув неповнолітній хлопчик, а другою жертвою став його батько. Він нібито кинувся рятувати сина, але акула відкусила йому ноги.



Місцева влада заборонила випливати з причалів, пристані будуть закриті на два дні з понеділка. Це рішення було прийнято в рамках поточних заходів безпеки, які вже включали суворі заборони на купання біля пірсів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю, 29 грудня, на курорті Марса-Алам у Єгипті стався напад акули на двох іноземних туристів, які плавали в Червоному морі. Їхня національність не розголошується.Про це повідомило видання Khaleej Times з посиланням на заяву міністерства навколишнього середовища, передає ТСН У повідомленні йдеться, що в результаті нападу один турист загинув, ще один - отримав поранення. Обох постраждалих доставили в лікарню Порто-Галіб.За словами очевидців, внаслідок нападу акули загинув неповнолітній хлопчик, а другою жертвою став його батько. Він нібито кинувся рятувати сина, але акула відкусила йому ноги.Місцева влада заборонила випливати з причалів, пристані будуть закриті на два дні з понеділка. Це рішення було прийнято в рамках поточних заходів безпеки, які вже включали суворі заборони на купання біля пірсів.

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