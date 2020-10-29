На відомому курорті в Єгипті акула напала на туристів

На відомому курорті в Єгипті акула напала на туристів
У неділю, 29 грудня, на курорті Марса-Алам у Єгипті стався напад акули на двох іноземних туристів, які плавали в Червоному морі. Їхня національність не розголошується.

Про це повідомило видання Khaleej Times з посиланням на заяву міністерства навколишнього середовища, передає ТСН.

У повідомленні йдеться, що в результаті нападу один турист загинув, ще один - отримав поранення. Обох постраждалих доставили в лікарню Порто-Галіб.

За словами очевидців, внаслідок нападу акули загинув неповнолітній хлопчик, а другою жертвою став його батько. Він нібито кинувся рятувати сина, але акула відкусила йому ноги.

Місцева влада заборонила випливати з причалів, пристані будуть закриті на два дні з понеділка. Це рішення було прийнято в рамках поточних заходів безпеки, які вже включали суворі заборони на купання біля пірсів.

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Теги: акула, напад, Єгипет
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