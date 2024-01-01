Курс валют на 30 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це повідомляється на сайті Національного банку.



Курс долара

1 долар США – 41,94 (+10 коп.)



Курс євро

1 євро – 43,74 (+24 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий – 10,22 (+2 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! НБУ встановив офіційний курс валют на понеділок, 30 грудня. Після вихідних долар і євро стрімко злетіли догори. Вартість злотого також зросла.Про це повідомляється на сайті Національного банку.Курс долара1 долар США – 41,94 (+10 коп.)Курс євро1 євро – 43,74 (+24 коп.)Курс злотого1 польський злотий – 10,22 (+2 коп.)

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