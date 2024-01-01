Курс валют на 30 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 30 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
НБУ встановив офіційний курс валют на понеділок, 30 грудня. Після вихідних долар і євро стрімко злетіли догори. Вартість злотого також зросла.

Про це повідомляється на сайті Національного банку.

Курс долара
1 долар США – 41,94 (+10 коп.)

Курс євро
1 євро – 43,74 (+24 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий – 10,22 (+2 коп.)

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Теги: Курс валют, Луцьк
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