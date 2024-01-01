30 грудня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження в В голови Луцької районної ради(на фото), викладачки юридичного факультету Луцького національного технічного університетута журналістаЗа православним календарем 30 грудня іменини відзначають ті, кого назвали Анісія, Давид, Ірина, Лев, Макар, Марія, Яків.ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає миру, любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.30 грудня в Україні і світі святкують День глобального планування. Це неофіційна ініціатива, спрямована на те, щоб нагадати людям про важливість планування в різних сферах життя: особистій, професійній, соціальній та глобальній. Він зазвичай припадає на період, коли люди замислюються про свої цілі, як-от наприкінці року або перед початком нового.Також 30 грудня Фестиваль величезних змін в останню хвилину. Це неофіційний, але популярний формат заходу, що підкреслює креативність і адаптивність у вирішенні проблем або реалізації ідей в умовах обмеженого часу. Цей фестиваль зазвичай організовується в неформальній атмосфері і може включати різноманітні активності, пов’язані з імпровізацією, вирішенням завдань на швидкість або демонстрацією нестандартного мислення.