Коли щедрувати і посівати за новим календарем





За новоюліанським календарем ми будемо святкувати Щедрий вечір (Щедру кутю) ввечері 31 грудня. Нагадаємо, що раніше це свято припадало на 13 січня. За радянських часів воно ще мало назву "Старий Новий рік".



Згідно з народними традиціями, Щедрий вечір — це час, коли ми закликаємо в своє життя добробут, щастя, урожай. Він завжди супроводжувався веселими гуляннями молоді. Особливо молоді люди любили "водити Маланку" ввечері 31 грудня. Саме в цей день також і щедрують, передає



В щедрівках традиційно містяться побажання багатого урожаю, щастя для господарів дому та їхніх близьких. Часто щедрівки співали як імпровізацію.



Коли засівати 2025 року



Засівають хлопці вранці на свято Василя Великого. За новоюліанським календарем воно припадає на 1 січня 2025 року. Нагадаємо, що за старим календарем українці засівали 14 січня.



Традиція засівання також має язичницьке коріння, як і більшість народних українських обрядів. Цей ритуал закликає природу до щедрого урожаю, багатства. Наші предки дуже сильно залежали від зміни пори року, а тому сільськогосподарська праця вважалася найважливішою.



Слід пам'ятати, що за традицією засівають тільки хлопці. Дівчатам і жінкам робити це забороняється. Господарі пригощали смаколиками і давали гроші молодим чоловікам, які вранці приходили засівати оселю зерном.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Коли будемо щедрувати за новим календаремЗа новоюліанським календарем ми будемо святкувати Щедрий вечір (Щедру кутю) ввечері 31 грудня. Нагадаємо, що раніше це свято припадало на 13 січня. За радянських часів воно ще мало назву "Старий Новий рік".Згідно з народними традиціями, Щедрий вечір — це час, коли ми закликаємо в своє життя добробут, щастя, урожай. Він завжди супроводжувався веселими гуляннями молоді. Особливо молоді люди любили "водити Маланку" ввечері 31 грудня. Саме в цей день також і щедрують, передає ТСН В щедрівках традиційно містяться побажання багатого урожаю, щастя для господарів дому та їхніх близьких. Часто щедрівки співали як імпровізацію.Засівають хлопці вранці на свято Василя Великого. За новоюліанським календарем воно припадає на 1 січня 2025 року. Нагадаємо, що за старим календарем українці засівали 14 січня.Традиція засівання також має язичницьке коріння, як і більшість народних українських обрядів. Цей ритуал закликає природу до щедрого урожаю, багатства. Наші предки дуже сильно залежали від зміни пори року, а тому сільськогосподарська праця вважалася найважливішою.Слід пам'ятати, що за традицією засівають тільки хлопці. Дівчатам і жінкам робити це забороняється. Господарі пригощали смаколиками і давали гроші молодим чоловікам, які вранці приходили засівати оселю зерном.

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