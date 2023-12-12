Новорічний стіл 2025: економіст підрахував, у скільки він обійдеться українцям





Про це в ефірі "КИЇВ24" сказав член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. передає



За його словами, ціни на продукти, порівняно з минулим роком, зросли приблизно на 27-28%. Ковбаси на 10%, а овочі, які є основними інгредієнтами салатів, — на 60-70%. Картопля здорожчала навіть більше, ніж минулого року.



"Це без екзотик. Без червоної риби, без ікри. Якщо ставити ці смаколики, приблизно буде під 4000 грн. Я абсолютно впевнений, що українці накриють стіл на Новий рік у повному обсязі, як захочуть, і зустрінуть так, як це робилося завжди, незалежно від того, що на вулиці війна", — каже Пендзин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Новорічний стіл українцям обійдеться у майже 4000 гривень. Це за умови, якщо накривати його з червоною рибою та ікрою.Про це в ефірі "КИЇВ24" сказав член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. передає ТСН За його словами, ціни на продукти, порівняно з минулим роком, зросли приблизно на 27-28%. Ковбаси на 10%, а овочі, які є основними інгредієнтами салатів, — на 60-70%. Картопля здорожчала навіть більше, ніж минулого року."Це без екзотик. Без червоної риби, без ікри. Якщо ставити ці смаколики, приблизно буде під 4000 грн. Я абсолютно впевнений, що українці накриють стіл на Новий рік у повному обсязі, як захочуть, і зустрінуть так, як це робилося завжди, незалежно від того, що на вулиці війна", — каже Пендзин.

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