Новорічний стіл 2025: економіст підрахував, у скільки він обійдеться українцям

Новорічний стіл 2025: економіст підрахував, у скільки він обійдеться українцям
Новорічний стіл українцям обійдеться у майже 4000 гривень. Це за умови, якщо накривати його з червоною рибою та ікрою.

Про це в ефірі "КИЇВ24" сказав член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. передає ТСН.

За його словами, ціни на продукти, порівняно з минулим роком, зросли приблизно на 27-28%. Ковбаси на 10%, а овочі, які є основними інгредієнтами салатів, — на 60-70%. Картопля здорожчала навіть більше, ніж минулого року.

"Це без екзотик. Без червоної риби, без ікри. Якщо ставити ці смаколики, приблизно буде під 4000 грн. Я абсолютно впевнений, що українці накриють стіл на Новий рік у повному обсязі, як захочуть, і зустрінуть так, як це робилося завжди, незалежно від того, що на вулиці війна", — каже Пендзин.

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Теги: Новорічний стіл, кошторис
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