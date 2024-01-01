Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 30 грудня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 30 грудня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 30 грудня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Луцьк

Хмарно. Без істотних опадів. Вночі та в першій половині дня туман, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Видимість 1-3 км, в тумані 200-500 м. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 1-3° тепла.

Область

Хмарно. Без істотних опадів. Вночі та в першій половині дня туман, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Видимість 1-3 км, в тумані 200-500 м. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

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Теги: погода, прогноз
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