Відключення світла 30 грудня на Волині: оприлюднено графіки

Відключення світла 30 грудня на Волині: оприлюднено графіки
У понеділок, 30 грудня, будуть застосовувати графіки відключення світла. В регіонах діятиме одна черга.

Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

Час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

для побутових споживачів:
08:00 - 17:00 – одна черга відключень

для промисловості і бізнесу:
08:00 - 19:00 – застосування графіків обмеження потужності

"Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережа", - наголошують в НЕК.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Коли щедрувати і посівати за новим календарем
Сьогодні, 22:12
Відключення світла 30 грудня на Волині: оприлюднено графіки
Сьогодні, 21:15
Новорічний стіл 2025: економіст підрахував, у скільки він обійдеться українцям
Сьогодні, 20:43
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 30 грудня
Сьогодні, 20:00
«Дітям дарую цукерки, дорослим — новорічний настрій», — луцька водійка тролейбуса
Сьогодні, 19:13
Схожі новини
Завтра на Волині відключатимуть світло: оприлюднено графіки Завтра на Волині відключатимуть світло: оприлюднено графіки
26 грудень, 21:02
Відключення світла 25 грудня: чи діятимуть у Різдво графіки Відключення світла 25 грудня: чи діятимуть у Різдво графіки
24 грудень, 21:15
Відключення світла на Волині 23 грудня: подробиці Відключення світла на Волині 23 грудня: подробиці
22 грудень, 21:15
Відключення електроенергії на Волині 19 грудня: подробиці Відключення електроенергії на Волині 19 грудня: подробиці
18 грудень, 21:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Коли щедрувати і посівати за новим календарем
Сьогодні, 22:12
 0
Відключення світла 30 грудня на Волині: оприлюднено графіки
Сьогодні, 21:15
 0
Новорічний стіл 2025: економіст підрахував, у скільки він обійдеться українцям
Сьогодні, 20:43
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 30 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
«Дітям дарую цукерки, дорослим — новорічний настрій», — луцька водійка тролейбуса
Сьогодні, 19:13
 0
Медіа
відео
1/8