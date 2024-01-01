Відключення світла 30 грудня на Волині: оприлюднено графіки
Сьогодні, 21:15
У понеділок, 30 грудня, будуть застосовувати графіки відключення світла. В регіонах діятиме одна черга.
Про це повідомили в НЕК "Укренерго".
Час застосування і обсяг обмежень будуть такими:
для побутових споживачів:
08:00 - 17:00 – одна черга відключень
для промисловості і бізнесу:
08:00 - 19:00 – застосування графіків обмеження потужності
"Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережа", - наголошують в НЕК.
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Про це повідомили в НЕК "Укренерго".
Час застосування і обсяг обмежень будуть такими:
для побутових споживачів:
08:00 - 17:00 – одна черга відключень
для промисловості і бізнесу:
08:00 - 19:00 – застосування графіків обмеження потужності
"Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережа", - наголошують в НЕК.
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