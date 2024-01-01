На Волині під час пожежі загинула 63-річна жінка
Сьогодні, 23:19
У Володимирському районі рятувальники під час гасіння пожежі виявили тіло 63-річної жінки.
Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.
Пожежа трапилася сьогодні, 29 грудня, у житловому будинку у селі Затурці Володимирського району.
На місце події скерували черговий підрозділ 20 ДПРП селища Торчин спільно з працівниками МПО села Затурці. Рятувальники за допомогою водяного ствола ліквідували займання.
Під час гасіння пожежі в одній з кімнат виявили тіло 63-річної жінки. Обставини загибелі людини та причину виникнення пожежі з’ясовують.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.
Пожежа трапилася сьогодні, 29 грудня, у житловому будинку у селі Затурці Володимирського району.
На місце події скерували черговий підрозділ 20 ДПРП селища Торчин спільно з працівниками МПО села Затурці. Рятувальники за допомогою водяного ствола ліквідували займання.
Під час гасіння пожежі в одній з кімнат виявили тіло 63-річної жінки. Обставини загибелі людини та причину виникнення пожежі з’ясовують.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині під час пожежі загинула 63-річна жінка
Сьогодні, 23:19
Коли щедрувати і посівати за новим календарем
Сьогодні, 22:12
Відключення світла 30 грудня на Волині: оприлюднено графіки
Сьогодні, 21:15
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 30 грудня
Сьогодні, 20:00