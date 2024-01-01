На Волині під час пожежі загинула 63-річна жінка





Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.



Пожежа трапилася сьогодні, 29 грудня, у житловому будинку у селі Затурці Володимирського району.



На місце події скерували черговий підрозділ 20 ДПРП селища Торчин спільно з працівниками МПО села Затурці. Рятувальники за допомогою водяного ствола ліквідували займання.



Під час гасіння пожежі в одній з кімнат виявили тіло 63-річної жінки. Обставини загибелі людини та причину виникнення пожежі з’ясовують.

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