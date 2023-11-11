Крига пошкодила човен: на Волині врятували двох рибалок
Сьогодні, 18:16
На озері Пулемецьке на Волині врятували двох рибалок. Човен чоловіків зазнав пошкоджень, бо його затисло кригою.
Про подію повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій у Волинській області.
Водолази-рятувальники дісталися до рибалок моторним човном і за допомогою мотузки доправили пошкоджений плавзасіб до берега. Від медичної допомоги врятовані рибалки відмовилися.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про подію повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій у Волинській області.
Водолази-рятувальники дісталися до рибалок моторним човном і за допомогою мотузки доправили пошкоджений плавзасіб до берега. Від медичної допомоги врятовані рибалки відмовилися.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Крига пошкодила човен: на Волині врятували двох рибалок
Сьогодні, 18:16
У Луцьку на переході авто наїхало на ногу дитині
Сьогодні, 16:35