Крига пошкодила човен: на Волині врятували двох рибалок

Крига пошкодила човен: на Волині врятували двох рибалок
На озері Пулемецьке на Волині врятували двох рибалок. Човен чоловіків зазнав пошкоджень, бо його затисло кригою.

Про подію повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій у Волинській області.

Водолази-рятувальники дісталися до рибалок моторним човном і за допомогою мотузки доправили пошкоджений плавзасіб до берега. Від медичної допомоги врятовані рибалки відмовилися.

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Теги: рятувальники, операція з порятунку
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