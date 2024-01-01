У Луцьку на переході авто наїхало на ногу дитині

У Луцьку на переході авто наїхало на ногу дитині
Інцидент стався у Луцьку на вулиці Сергія Климчука, що в мікрорайоні ЛПЗ, на пішохідному переході.

Про це Волинським Новинам повідомили очевидці.

Водій каже, що хлопець вагався, чи переходити дорогу, і в останній момент вийшов на проїжджу частину. Керманич не зреагував на маневр.

Постраждалому 12 років, його забрала швидка.

На місці працює поліція.

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Теги: ДТП, Луцьк
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