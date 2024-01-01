У Луцьку на переході авто наїхало на ногу дитині





Про це



Водій каже, що хлопець вагався, чи переходити дорогу, і в останній момент вийшов на проїжджу частину. Керманич не зреагував на маневр.



Постраждалому 12 років, його забрала швидка.



На місці працює поліція.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Інцидент стався у Луцьку на вулиці Сергія Климчука, що в мікрорайоні ЛПЗ, на пішохідному переході.Про це Волинським Новинам повідомили очевидці.Водій каже, що хлопець вагався, чи переходити дорогу, і в останній момент вийшов на проїжджу частину. Керманич не зреагував на маневр.Постраждалому 12 років, його забрала швидка.На місці працює поліція.

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