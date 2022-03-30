П'яним виносив продукти з магазину і отримав майже сім років тюрми
Сьогодні, 16:15
П’яний волинянин невдало намагався пограбувати магазин, тому отримав майже сім років позбавлення волі.
Про це йдеться у вироку Нововолинського міського суду, передає сайт "Волинські новини".
Інцидент стався ввечері 22 грудня 2022 року у Нововолинську. Андрій В. зайшов у магазин «Сім-23» у стані алкогольного сп’яніння. Звідти намагався викрасти продуктів на суму 610 гривень. Йдеться про ковбасні вироби, щоковину, алкоголь і жувальну гумку, які тримав у руках.
Волинянин намагався непомітно покинути приміщення, однак його побачили відвідувачі. Вони затримали злодія на виході з магазину, а тоді викликали поліцію.
Обвинувачений свою вину визнав частково. Мовляв, до нього підійшов відвідувач і сказав заплатити. Повернувшись у магазин, віддав вкрадене. Просив суд його суворо не карати.
Дії чоловіка кваліфікували за ч. 4 ст. 186 КК України (відкрите заволодіння чужим майном). За плечима в нього вже було дві судимості – за грабіж і крадіжку авто.
Представник потерпілого претензій до обвинуваченого не мав, бо збитки той відшкодував.
У підсумку суд призначив Андрію В. позбавлення волі на 6 років і 8 місяців.
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Про це йдеться у вироку Нововолинського міського суду, передає сайт "Волинські новини".
Інцидент стався ввечері 22 грудня 2022 року у Нововолинську. Андрій В. зайшов у магазин «Сім-23» у стані алкогольного сп’яніння. Звідти намагався викрасти продуктів на суму 610 гривень. Йдеться про ковбасні вироби, щоковину, алкоголь і жувальну гумку, які тримав у руках.
Волинянин намагався непомітно покинути приміщення, однак його побачили відвідувачі. Вони затримали злодія на виході з магазину, а тоді викликали поліцію.
Обвинувачений свою вину визнав частково. Мовляв, до нього підійшов відвідувач і сказав заплатити. Повернувшись у магазин, віддав вкрадене. Просив суд його суворо не карати.
Дії чоловіка кваліфікували за ч. 4 ст. 186 КК України (відкрите заволодіння чужим майном). За плечима в нього вже було дві судимості – за грабіж і крадіжку авто.
Представник потерпілого претензій до обвинуваченого не мав, бо збитки той відшкодував.
У підсумку суд призначив Андрію В. позбавлення волі на 6 років і 8 місяців.
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