На кордоні затримали жінку, яку два роки розшукували правоохоронці Волині

На кордоні затримали жінку, яку два роки розшукували правоохоронці Волині
На українсько-польському кордоні затримали жінку, яку два роки розшукували правоохоронці Волині.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Інцидент стався в пункті пропуску «Грушів». Жінка прямувала на виїзд з України.

За інформацією однієї з баз даних стало відомо, що громадянку два роки розшукують волинські правоохоронці за ст. 369 КК України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».

Жінку передали працівникам Нацполіції.

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Теги: поліція, кордон, жінка
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