На кордоні затримали жінку, яку два роки розшукували правоохоронці Волині





Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.



Інцидент стався в пункті пропуску «Грушів». Жінка прямувала на виїзд з України.



За інформацією однієї з баз даних стало відомо, що громадянку два роки розшукують волинські правоохоронці за ст. 369 КК України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».



Жінку передали працівникам Нацполіції.

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