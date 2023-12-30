На кордоні затримали жінку, яку два роки розшукували правоохоронці Волині
Сьогодні, 14:17
На українсько-польському кордоні затримали жінку, яку два роки розшукували правоохоронці Волині.
Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.
Інцидент стався в пункті пропуску «Грушів». Жінка прямувала на виїзд з України.
За інформацією однієї з баз даних стало відомо, що громадянку два роки розшукують волинські правоохоронці за ст. 369 КК України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».
Жінку передали працівникам Нацполіції.
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Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.
Інцидент стався в пункті пропуску «Грушів». Жінка прямувала на виїзд з України.
За інформацією однієї з баз даних стало відомо, що громадянку два роки розшукують волинські правоохоронці за ст. 369 КК України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».
Жінку передали працівникам Нацполіції.
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