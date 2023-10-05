У центрі Луцька – скандал через бар: люди нарікають на гучні гулянки та бійки
Сьогодні, 12:16
У Луцьку скаржаться на заклад, що на вулиці Сенаторки Левчанівської. Мовляв, люди щоночі змушені терпіти шум через гучні гулянки та навіть бійки. Зі слів жителів, вони неодноразово скаржилися і збирали підписи, аби це припинити, але усе марно.
Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент TV».
Лучанин, який мешкає у будинку навпроти, розповів журналістам, що жити в таких умовах дуже складно і йому з сусідами уже вривається терпець.
«Кожен день просто жах. Неможливо жити. Бійки, сварки, кричать, матюкаються. Поліція приїжджає щовечора. Але нічого не змінюється. Відвідувачі бару напиваються, виходять надвір і починається «двіж». Кричать, матюкаються так, що навіть крізь зачинені вікна чути», – каже чоловік.
Зі слів обуреного мешканця, сусіди навіть писали скаргу у міську раду. Правоохоронці, каже місцевий, часті гості тут. Але коли вони приїжджають, натовп розходиться і повертається назад, як тільки поліція їде.
Щобільше, лучанин звинуватив власників закладу у погрозах:
«Нам вже погрожував той директор закладу. Стояв на вулиці й кричав: «Я вам тут устрою, я вам включу, тут буде музика грати кожен день зранку до ночі. Кругом обставлю колонками», – розповідає місцевий.
Інші жителі будинку теж нарікають на неспокій, постійні бійки та шум відвідувачів у комендантську годину.
Власник закладу Денис пояснює, що поліція дійсно не раз бувала у них, але порушень не було. Що ж до шуму та бійок, то чоловік пояснює усе так:
«Ми не можемо контролювати те, що до нас приходить гість, випиває алкоголь, а потім йде на вулицю і кричить. Так само ми не можемо нашим гостям заборонити щось робити на вулиці, за межами нашого закладу, тому що ми там не відповідальні», – каже Денис.
Усі ж звинувачення у погрозах він відкидає і називає це маячнею.
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Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент TV».
Лучанин, який мешкає у будинку навпроти, розповів журналістам, що жити в таких умовах дуже складно і йому з сусідами уже вривається терпець.
«Кожен день просто жах. Неможливо жити. Бійки, сварки, кричать, матюкаються. Поліція приїжджає щовечора. Але нічого не змінюється. Відвідувачі бару напиваються, виходять надвір і починається «двіж». Кричать, матюкаються так, що навіть крізь зачинені вікна чути», – каже чоловік.
Зі слів обуреного мешканця, сусіди навіть писали скаргу у міську раду. Правоохоронці, каже місцевий, часті гості тут. Але коли вони приїжджають, натовп розходиться і повертається назад, як тільки поліція їде.
Щобільше, лучанин звинуватив власників закладу у погрозах:
«Нам вже погрожував той директор закладу. Стояв на вулиці й кричав: «Я вам тут устрою, я вам включу, тут буде музика грати кожен день зранку до ночі. Кругом обставлю колонками», – розповідає місцевий.
Інші жителі будинку теж нарікають на неспокій, постійні бійки та шум відвідувачів у комендантську годину.
Власник закладу Денис пояснює, що поліція дійсно не раз бувала у них, але порушень не було. Що ж до шуму та бійок, то чоловік пояснює усе так:
«Ми не можемо контролювати те, що до нас приходить гість, випиває алкоголь, а потім йде на вулицю і кричить. Так само ми не можемо нашим гостям заборонити щось робити на вулиці, за межами нашого закладу, тому що ми там не відповідальні», – каже Денис.
Усі ж звинувачення у погрозах він відкидає і називає це маячнею.
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Коментарі 1
Це смердючий гадючник, а не білий налив. Сільський нужник. Кубло злочинців. Ввечері мимо нього навіть небезпечно проходити.
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