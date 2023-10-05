У центрі Луцька – скандал через бар: люди нарікають на гучні гулянки та бійки

У центрі Луцька – скандал через бар: люди нарікають на гучні гулянки та бійки
У Луцьку скаржаться на заклад, що на вулиці Сенаторки Левчанівської. Мовляв, люди щоночі змушені терпіти шум через гучні гулянки та навіть бійки. Зі слів жителів, вони неодноразово скаржилися і збирали підписи, аби це припинити, але усе марно.

Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент TV».

Лучанин, який мешкає у будинку навпроти, розповів журналістам, що жити в таких умовах дуже складно і йому з сусідами уже вривається терпець.

«Кожен день просто жах. Неможливо жити. Бійки, сварки, кричать, матюкаються. Поліція приїжджає щовечора. Але нічого не змінюється. Відвідувачі бару напиваються, виходять надвір і починається «двіж». Кричать, матюкаються так, що навіть крізь зачинені вікна чути», – каже чоловік.

Зі слів обуреного мешканця, сусіди навіть писали скаргу у міську раду. Правоохоронці, каже місцевий, часті гості тут. Але коли вони приїжджають, натовп розходиться і повертається назад, як тільки поліція їде.

Щобільше, лучанин звинуватив власників закладу у погрозах:

«Нам вже погрожував той директор закладу. Стояв на вулиці й кричав: «Я вам тут устрою, я вам включу, тут буде музика грати кожен день зранку до ночі. Кругом обставлю колонками», – розповідає місцевий.

Інші жителі будинку теж нарікають на неспокій, постійні бійки та шум відвідувачів у комендантську годину.

Власник закладу Денис пояснює, що поліція дійсно не раз бувала у них, але порушень не було. Що ж до шуму та бійок, то чоловік пояснює усе так:

«Ми не можемо контролювати те, що до нас приходить гість, випиває алкоголь, а потім йде на вулицю і кричить. Так само ми не можемо нашим гостям заборонити щось робити на вулиці, за межами нашого закладу, тому що ми там не відповідальні», – каже Денис.

Усі ж звинувачення у погрозах він відкидає і називає це маячнею.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Скандал, Луцьк, бар
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Це смердючий гадючник, а не білий налив. Сільський нужник. Кубло злочинців. Ввечері мимо нього навіть небезпечно проходити.
Відповісти
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Стало відомо, чи будуть українці працювати на зимові свята 2025 року: чи варто чекати на вихідні
Сьогодні, 13:09
У центрі Луцька – скандал через бар: люди нарікають на гучні гулянки та бійки
Сьогодні, 12:16
Курс валют на 29 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:14
Магнітні бурі: прогноз на 29 грудня
Сьогодні, 10:12
За добу на фронті сталося 158 бойових зіткнень, - Генштаб
Сьогодні, 09:15
Схожі новини
Систему оповіщення за 14 мільйонів у Луцьку встановить компанія, яку пов’язують із нардепом-втікачем Систему оповіщення за 14 мільйонів у Луцьку встановить компанія, яку пов’язують із нардепом-втікачем
01 жовтень, 21:15
Лучанка вимагає закрити стоматологію, у якій її сину розірвали трахею Лучанка вимагає закрити стоматологію, у якій її сину розірвали трахею
21 вересень, 19:44
У селі біля Луцька місцеві жителі бояться ймовірного будівництва пташника. ВІДЕО У селі біля Луцька місцеві жителі бояться ймовірного будівництва пташника. ВІДЕО
05 жовтень, 2023, 07:33
У Луцьку робітники «врубали» пісню про доблесть російської армії, але їх не покарали У Луцьку робітники «врубали» пісню про доблесть російської армії, але їх не покарали
03 вересень, 2023, 13:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Стало відомо, чи будуть українці працювати на зимові свята 2025 року: чи варто чекати на вихідні
Сьогодні, 13:09
 0
У центрі Луцька – скандал через бар: люди нарікають на гучні гулянки та бійки
Сьогодні, 12:16
 0
Курс валют на 29 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:14
 0
Магнітні бурі: прогноз на 29 грудня
Сьогодні, 10:12
 0
За добу на фронті сталося 158 бойових зіткнень, - Генштаб
Сьогодні, 09:15
 0
Медіа
відео
1/8