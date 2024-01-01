Магнітні бурі: прогноз на 29 грудня

Магнітні бурі: прогноз на 29 грудня
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 29 грудня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У неділю, 29 грудня, магнітосфера буде в нормі, магнітних бур не очікується.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: магнітні бурі, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Магнітні бурі: прогноз на 29 грудня
Сьогодні, 10:12
За добу на фронті сталося 158 бойових зіткнень, - Генштаб
Сьогодні, 09:15
«Якби не та кухня, чи були б ми живі»: подружжя з Дебальцевого — про виїзд з окупації на Волинь
Сьогодні, 08:07
Греція віддасть понад два десятки непотрібних їй ракет Sea Sparrow
Сьогодні, 06:12
Зеленський доручив розвідці передати Азербайджану факти про катастрофу літака
Сьогодні, 04:00
Схожі новини
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 27-28 грудня Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 27-28 грудня
27 грудень, 05:12
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 25 грудня Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 25 грудня
25 грудень, 01:30
Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 21-22 грудня Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 21-22 грудня
21 грудень, 11:14
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 19-21 грудня Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 19-21 грудня
19 грудень, 01:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Магнітні бурі: прогноз на 29 грудня
Сьогодні, 10:12
 0
За добу на фронті сталося 158 бойових зіткнень, - Генштаб
Сьогодні, 09:15
 0
«Якби не та кухня, чи були б ми живі»: подружжя з Дебальцевого — про виїзд з окупації на Волинь
Сьогодні, 08:07
 0
Греція віддасть понад два десятки непотрібних їй ракет Sea Sparrow
Сьогодні, 06:12
 0
Зеленський доручив розвідці передати Азербайджану факти про катастрофу літака
Сьогодні, 04:00
 0
Медіа
відео
1/8