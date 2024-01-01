Магнітні бурі: прогноз на 29 грудня
Сьогодні, 10:12
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 29 грудня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
У неділю, 29 грудня, магнітосфера буде в нормі, магнітних бур не очікується.
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Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
У неділю, 29 грудня, магнітосфера буде в нормі, магнітних бур не очікується.
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