За добу на фронті сталося 158 бойових зіткнень, - Генштаб

На фронті протягом минулої доби відбулось 158 бойових зіткнень. За добу Росія втратила на війні в Україні 1730 військових.Про це Генштаб ЗСУ повідомляє у своєму зведенні щодо російського вторгнення станом на 08.00 29 грудня.За уточненою інформацією, минулої доби армія РФ завдала по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням шести ракет. Крім цього, здійснила понад 4600 обстрілів, з них 150 із реактивних систем залпового вогню, та задіяла для уражень 2181 дронів-камікадзе.Минулої доби військо РФ авіаційних ударів не завдавало.За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали два удари по складах паливно-мастильних матеріалів, два — по районах зосередження особового складу, один — по пункту управління БпЛА, також уражено дві інші важливі цілі війська РФ.“Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1730 осіб. Крім того, українські воїни знешкодили 5 танків, 11 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, 25 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 82 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки окупантів”, — йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.Яка ситуація на фронтіНа Харківському напрямку минулої доби відбулося три бойових зіткнення з російськими військовими в районі Вовчанська.На Куп’янському напрямку українські війська зупинили чотири атаки росіян в районах Глушківки та Лозової.Кількість бойових зіткнень за добу на Лиманському напрямку досягла 21. Основні зусилля окупанти РФ концентрували в районах Греківки, Першотравневого, Надії, Твердохлібового, Тернів, Копанок, Новоєгорівки, Новоплатонівки та Макіївки.Минулої доби на Краматорському напрямку Сили оборони відбили 14 спроб війська РФ просунутись вперед поблизу Ступочок та Часового Яру.Російські військові сім разів намагався вклинитися в українську оборону на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Торецьк та Щербинівка.Найгарячіше вчора було на Покровському напрямку, 54 атаки відбито українськими захисниками. Військо РФ намагалося просунутись неподалік населених пунктів Зелене Поле, Калинове, Успенівка, Вовкове, Новоєлизаветівка, Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Зелене, Покровськ, Новий Труд, Перше Травня та Шевченко.Сили оборони продовжують стримувати військо РФ на Курахівському напрямку. В районах населених пунктів Петропавлівка, Українка, Курахове та Дачне окупанти РФ 22 рази намагалися прорвати українські оборонні рубежі.Росіяни 15 разів атакували в районах населених пунктів Костянтинопільське, Велика Новосілка, Времівка та Янтарне на Времівському напрямку.Українські воїни відбили одну атаку російських військових на Придніпровському напрямку.На Курському напрямку росіяни завдали один ракетний удар із застосуванням шести ракет та здійснили понад чотириста артилерійських обстрілів по українських позиціях та населених пунктах. Відбулося дев’ять бойових зіткнень.На Сіверському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках минулої доби військо РФ активних дій не проводило.Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін.На кордоні з Чернігівською та Сумською областями російське військо з території РФ активно застосовує артилерію по районах українських населених пунктів.