Греція віддасть понад два десятки непотрібних їй ракет Sea Sparrow

Греція віддасть понад два десятки непотрібних їй ракет Sea Sparrow
Греція погодилася надати Україні 24 ракети Sea Sparrow.

Про це повідомляє LB.ua з посиланням на видання Ekathimerini.

Ці ракети, які використовуються вже майже 40 років, перебувають на озброєнні грецьких ВМС і ВПС Греції. Їх визнали непотрібними для оперативного використання за місцевими військовими стандартами, тож вирішили передати нашій державі.

Sea Sparrow — це зенітна зброя ближньої дії американського виробництва. Україна має у своєму розпорядженні необхідні пускові установки для її розгортання.

Ракет стали частиною ширшої військової допомоги Греції Україні, куди увійшли артилерійські снаряди, зброя і боєприпаси.

Водночас Афіни попри прохання Києва відмовилися від постачання сучасних систем, таких як С-300 та ракет Patriot, пояснивши це проблемами безпеки і відсутністю надійних варіантів заміни.

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Теги: Росія, війна
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