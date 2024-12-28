Греція віддасть понад два десятки непотрібних їй ракет Sea Sparrow
Сьогодні, 06:12
Греція погодилася надати Україні 24 ракети Sea Sparrow.
Про це повідомляє LB.ua з посиланням на видання Ekathimerini.
Ці ракети, які використовуються вже майже 40 років, перебувають на озброєнні грецьких ВМС і ВПС Греції. Їх визнали непотрібними для оперативного використання за місцевими військовими стандартами, тож вирішили передати нашій державі.
Sea Sparrow — це зенітна зброя ближньої дії американського виробництва. Україна має у своєму розпорядженні необхідні пускові установки для її розгортання.
Ракет стали частиною ширшої військової допомоги Греції Україні, куди увійшли артилерійські снаряди, зброя і боєприпаси.
Водночас Афіни попри прохання Києва відмовилися від постачання сучасних систем, таких як С-300 та ракет Patriot, пояснивши це проблемами безпеки і відсутністю надійних варіантів заміни.
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Про це повідомляє LB.ua з посиланням на видання Ekathimerini.
Ці ракети, які використовуються вже майже 40 років, перебувають на озброєнні грецьких ВМС і ВПС Греції. Їх визнали непотрібними для оперативного використання за місцевими військовими стандартами, тож вирішили передати нашій державі.
Sea Sparrow — це зенітна зброя ближньої дії американського виробництва. Україна має у своєму розпорядженні необхідні пускові установки для її розгортання.
Ракет стали частиною ширшої військової допомоги Греції Україні, куди увійшли артилерійські снаряди, зброя і боєприпаси.
Водночас Афіни попри прохання Києва відмовилися від постачання сучасних систем, таких як С-300 та ракет Patriot, пояснивши це проблемами безпеки і відсутністю надійних варіантів заміни.
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