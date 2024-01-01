Субсидія для переселенців на оренду житла запрацює в усіх областях, — Шмигаль





Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виїзного засідання Кабміну 27 грудня в Запорізькій області, повідомляє



За словами очільника уряду, податися на нову субсидію зможуть ті вимушені переселенці, які витрачають на оренду житла понад 20% своїх доходів.



Крім того, Шмигаль зазначив, що держава компенсує орендодавцям частину податків на дохід за умови здачі квартири або будинку ВПО за офіційним договором.



Субсидія на оренду житла



За даними Міністерства соціальної політики, станом на 20 грудня в Україні налічувалося 4,6 млн внутрішніх переселенців. Найбільше — у Донецькій та Харківській областях.



Опитування Міжнародної організації з міграції показало, що 60% переселенців витрачають на оренду житла понад половину доходу своєї сім’ї. У середньому це 8500 гривень з комунальними послугами.



Тож у жовтні Кабінет Міністрів як експеримент схвалив надання переселенцям субсидії на оренду житла, однак лише у дев’яти прифронтових областях. Зокрема на Луганщині, яка майже повністю окупована.



Для отримання субсидії потрібно оформити офіційний договір з орендодавцем і надати його Пенсійному фонду України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Субсидія на оренду житла для переселенців тепер діятиме в усіх регіонах, а не лише в дев’яти областях, як планувалося раніше. Програма запрацює вже у січні 2025 року.Про це заявив прем’єр-міністрпід час виїзного засідання Кабміну 27 грудня в Запорізькій області, повідомляє Громадське За словами очільника уряду, податися на нову субсидію зможуть ті вимушені переселенці, які витрачають на оренду житла понад 20% своїх доходів.Крім того, Шмигаль зазначив, що держава компенсує орендодавцям частину податків на дохід за умови здачі квартири або будинку ВПО за офіційним договором.За даними Міністерства соціальної політики, станом на 20 грудня в Україні налічувалося 4,6 млн внутрішніх переселенців. Найбільше — у Донецькій та Харківській областях.Опитування Міжнародної організації з міграції показало, що 60% переселенців витрачають на оренду житла понад половину доходу своєї сім’ї. У середньому це 8500 гривень з комунальними послугами.Тож у жовтні Кабінет Міністрів як експеримент схвалив надання переселенцям субсидії на оренду житла, однак лише у дев’яти прифронтових областях. Зокрема на Луганщині, яка майже повністю окупована.Для отримання субсидії потрібно оформити офіційний договір з орендодавцем і надати його Пенсійному фонду України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію