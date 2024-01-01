29 грудня на Волині: гортаючи календар

29 грудня на Волині: гортаючи календар
День народження 29 грудня святкує активістка волинського Євромайдану, член громадської організації "Національний Альянс", військовослужбовиця та переможниця змагань зі стрільби з лука на «Іграх Нескорених-2018» Майя Москвич (на фото).

Також сьогодні день народження відзначає екс-директорка луцького центру еколого-натуралістичної творчості Ніна Самойленко та журналістка Інна Семенюк-Шитова.

Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Антон, Данило, Лев, Макар, Анісія, Аріна, Ірина, Марія.

Інтернет-видання ВолиньPost вітає усіх іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів!

Сьогодні - день інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та Збройних сил України.

29 грудня 2003 року була зареєстрована газета «Резонанс» - часопис волинської міліції.

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Теги: Гортаючи календар, Волинь
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