У Швеції шукають місця для нових могил на випадок війни





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Землю для поховання шукають за рекомендацією Церкви Швеції. Це також відображає вказівку Шведського агентства з питань цивільного захисту та Збройних сил — бути готовим до кризової ситуації.



Згідно з положеннями Церкви Швеції, підкріплених законом, похоронні асоціації повинні забезпечити землю для поховання приблизно 5% населення в межах парафії.



Гетеборзька асоціація похоронів, яка працює у другому за величиною місті Швеції, наразі намагається придбати принаймні 40 470 м² землі, щоб можна було поховати близько 30 тисяч загиблих у разі війни. Це на додаток до 60 700 м², потрібних для кладовищ у мирний час.



«Ці рекомендації означають, що нам потрібно більше землі для цвинтарів. У великих містах, де земельних ресурсів бракує, ділянок для кладовищ не завжди достатньо навіть у часи спокою та миру», — зазначила радниця Гетеборзької похоронної асоціації Катаріна Евенсет.



Разом із місцевим муніципалітетом, який має монополію на ухвалення рішень щодо землекористування, асоціація поховання у Гетеборзі визначила велику ділянку для облаштування кладовища.



Однак на затвердження та облаштування цвинтаря може знадобитися приблизно 10 років, тоді у Шведському агентстві з питань надзвичайних ситуацій продовжують наголошувати на загрозі війни.



Швеція дотримувалася політики нейтралітету з початку XIX століття після втрати Фінляндії на користь росії під час Наполеонівських воєн. Це дозволило їй уникнути світових воєн у XX столітті, хоча під час Другої світової війни країна підтримувала економічні зв’язки з нацистською Німеччиною.



За часів «Холодної війни» Швеція також воліла залишатися поза протистоянням НАТО та країн Варшавського договору. Натомість шведи зосередились на розвитку оборонної промисловості та вели активну дипломатію.



Та у XXI столітті політика нейтралітету Швеції почала змінюватися через зростання загрози з боку росії. 7 березня 2024 року країна стала 32-м членом НАТО.



У травні прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон казав, що його країна буде готова розмістити ядерну зброю США на своїй території, якщо почнеться війна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Шведські організації з поховання мають намір придбати більше землі на випадок можливої війни.Про це пише Громадське з посиланням на Associated Press.Землю для поховання шукають за рекомендацією Церкви Швеції. Це також відображає вказівку Шведського агентства з питань цивільного захисту та Збройних сил — бути готовим до кризової ситуації.Згідно з положеннями Церкви Швеції, підкріплених законом, похоронні асоціації повинні забезпечити землю для поховання приблизно 5% населення в межах парафії.Гетеборзька асоціація похоронів, яка працює у другому за величиною місті Швеції, наразі намагається придбати принаймні 40 470 м² землі, щоб можна було поховати близько 30 тисяч загиблих у разі війни. Це на додаток до 60 700 м², потрібних для кладовищ у мирний час.«Ці рекомендації означають, що нам потрібно більше землі для цвинтарів. У великих містах, де земельних ресурсів бракує, ділянок для кладовищ не завжди достатньо навіть у часи спокою та миру», — зазначила радниця Гетеборзької похоронної асоціаціїРазом із місцевим муніципалітетом, який має монополію на ухвалення рішень щодо землекористування, асоціація поховання у Гетеборзі визначила велику ділянку для облаштування кладовища.Однак на затвердження та облаштування цвинтаря може знадобитися приблизно 10 років, тоді у Шведському агентстві з питань надзвичайних ситуацій продовжують наголошувати на загрозі війни.Швеція дотримувалася політики нейтралітету з початку XIX століття після втрати Фінляндії на користь росії під час Наполеонівських воєн. Це дозволило їй уникнути світових воєн у XX столітті, хоча під час Другої світової війни країна підтримувала економічні зв’язки з нацистською Німеччиною.За часів «Холодної війни» Швеція також воліла залишатися поза протистоянням НАТО та країн Варшавського договору. Натомість шведи зосередились на розвитку оборонної промисловості та вели активну дипломатію.Та у XXI столітті політика нейтралітету Швеції почала змінюватися через зростання загрози з боку росії. 7 березня 2024 року країна стала 32-м членом НАТО.У травні прем’єр-міністр Швеціїказав, що його країна буде готова розмістити ядерну зброю США на своїй території, якщо почнеться війна.

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