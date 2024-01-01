У Луцьку відбулося перше тренування з ампфутболу серед ветеранів

У Луцьку відбулося перше тренування з ампфутболу серед ветеранів
28 грудня у Луцьку до десятка гравців провели перше відкрите тренування з футболу на милицях. У футбол грали ветерани війни з ампутаціями.

Луцьк став п'ятим містом в Україні, де створили команду з ампфутболу, у рамках всеукраїнського соціального проєкту "Ліга Дужих", розповів Суспільному менеджер із розвитку Богдан Мельник.

У складі луцької команди на милицях — ветерани війни. Один із них — Євген Лущакевич. Частину ноги волинянин втрати під час бої на Херсонщині.

"Створення таких клубів створює передумови для активного способу життя, здорового, для зустрічей, для занять спортом. На милицях я майже взагалі не ходив. Тільки до того, як протез з'явився. Мені зараз важко, але нічого. На тренуванні вчать, як поставити милиці так, щоб не зламати ту ногу", — говорить ветеран.

Перше тренування для футболістів на милицях провів волинянин, капітан збірної України серед гравців з ампутацією, учасник Чемпіонату Європи з ампфутболу Юрій Сущ.

"Я у цьому футболі з 2007 року. Останніх 10-15 років у дуже великому занепаді був футбол. На нього ніхто не звертав уваги, — каже капітан збірної. — За 2-3 тижні буде відбуватися перший кубок України у Києві серед наших команд".
У Луцьку відбулося перше тренування з ампфутболу серед ветеранів

Як розповів директор департаменту молоді і спорту Володимир Захожий, у персоналі луцької команди є фізіотерапевти і психолог, наразі триває розробка логотипу, форми і назви. За словами менеджера із розвитку Української асоціації футболу Богдана Мельника, наступного року відбудеться перший чемпіонат для гравців із ампутаціями.
У Луцьку відбулося перше тренування з ампфутболу серед ветеранів
У Луцьку відбулося перше тренування з ампфутболу серед ветеранів

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Теги: Луцьк, футбол, ампутації, протези
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