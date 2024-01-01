У Луцьку відбулося перше тренування з ампфутболу серед ветеранів





Луцьк став п'ятим містом в Україні, де створили команду з ампфутболу, у рамках всеукраїнського соціального проєкту "Ліга Дужих", розповів Богдан Мельник.



У складі луцької команди на милицях — ветерани війни. Один із них — Євген Лущакевич. Частину ноги волинянин втрати під час бої на Херсонщині.



"Створення таких клубів створює передумови для активного способу життя, здорового, для зустрічей, для занять спортом. На милицях я майже взагалі не ходив. Тільки до того, як протез з'явився. Мені зараз важко, але нічого. На тренуванні вчать, як поставити милиці так, щоб не зламати ту ногу", — говорить ветеран.



Перше тренування для футболістів на милицях провів волинянин, капітан збірної України серед гравців з ампутацією, учасник Чемпіонату Європи з ампфутболу Юрій Сущ.



"Я у цьому футболі з 2007 року. Останніх 10-15 років у дуже великому занепаді був футбол. На нього ніхто не звертав уваги, — каже капітан збірної. — За 2-3 тижні буде відбуватися перший кубок України у Києві серед наших команд".



Як розповів директор департаменту молоді і спорту Володимир Захожий, у персоналі луцької команди є фізіотерапевти і психолог, наразі триває розробка логотипу, форми і назви. За словами менеджера із розвитку Української асоціації футболу Богдана Мельника, наступного року відбудеться перший чемпіонат для гравців із ампутаціями.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 28 грудня у Луцьку до десятка гравців провели перше відкрите тренування з футболу на милицях. У футбол грали ветерани війни з ампутаціями.Луцьк став п'ятим містом в Україні, де створили команду з ампфутболу, у рамках всеукраїнського соціального проєкту "Ліга Дужих", розповів Суспільному менеджер із розвиткуУ складі луцької команди на милицях — ветерани війни. Один із них —. Частину ноги волинянин втрати під час бої на Херсонщині."Створення таких клубів створює передумови для активного способу життя, здорового, для зустрічей, для занять спортом. На милицях я майже взагалі не ходив. Тільки до того, як протез з'явився. Мені зараз важко, але нічого. На тренуванні вчать, як поставити милиці так, щоб не зламати ту ногу", — говорить ветеран.Перше тренування для футболістів на милицях провів волинянин, капітан збірної України серед гравців з ампутацією, учасник Чемпіонату Європи з ампфутболу"Я у цьому футболі з 2007 року. Останніх 10-15 років у дуже великому занепаді був футбол. На нього ніхто не звертав уваги, — каже капітан збірної. — За 2-3 тижні буде відбуватися перший кубок України у Києві серед наших команд".Як розповів директор департаменту молоді і спорту, у персоналі луцької команди є фізіотерапевти і психолог, наразі триває розробка логотипу, форми і назви. За словами менеджера із розвитку Української асоціації футболу Богдана Мельника, наступного року відбудеться перший чемпіонат для гравців із ампутаціями.

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