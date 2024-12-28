Зеленський анонсував важливі кадрові рішення

Володимир Зеленський заявив про підготовку важливих кадрових рішень найближчим часом.



Про це йдеться у вечірньому зверненні президента, пише



"Ми готуємо кілька важливих кадрових рішень. Укази вже незабаром. Я хочу подякувати всім, хто допомагає!" - йдеться у повідомденні.



Зеленський не уточнив, про які кадрові рішення йде мова.



Він також повідомив, що в суботу спілкувався з прем'єром Денисом Шмигалем і з міністром енергетики Германом Галущенком, зокрема, заслухав деталі щодо імпорту електрики з Євросоюзу в Україну через Словаччину, що становить близько 19% у загальному обсязі.



"Я доручив нашим урядовцям робити разом з Єврокомісією, разом з усіма нашими партнерами у Європі все, щоб зберегти стабільність обʼєднаної європейської енергосистеми та європейських енергетичних правил. Що б там путін не сказав Фіцо, коли той був у Кремлі, але європейські правила повинні бути сильніше, ніж звʼязки того чи іншого персонажа з Москвою", - йдеться в повідомленні.



8 грудня Кабінет міністрів погодив звільнення Руслана Кравченка з посади голови Київської ОДА і Філіпа Проніна з посади голови Полтавської ОДА.



Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував українську владу за відмову продовжувати транзит російського газу після 2024 року та пообіцяв розглянути заходи у відповідь. Серед таких заходів словацький прем'єр назвав, зокрема можливість припинити постачання електроенергії до України.



Зеленський у відповідь припустив, що "путін доручив Фіцо відкрити другий енергетичний фронт проти України коштом інтересів народу Словаччини".



МЗС України заявило, що своїми погрозами відключити Україні електроенергію Фіцо "фактично стає на один бік із російським диктатором" володимиром путіним.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентзаявив про підготовку важливих кадрових рішень найближчим часом.Про це йдеться у вечірньому зверненні президента, пише Українська правда "Ми готуємо кілька важливих кадрових рішень. Укази вже незабаром. Я хочу подякувати всім, хто допомагає!" - йдеться у повідомденні.Зеленський не уточнив, про які кадрові рішення йде мова.Він також повідомив, що в суботу спілкувався з прем'єромі з міністром енергетики, зокрема, заслухав деталі щодо імпорту електрики з Євросоюзу в Україну через Словаччину, що становить близько 19% у загальному обсязі."Я доручив нашим урядовцям робити разом з Єврокомісією, разом з усіма нашими партнерами у Європі все, щоб зберегти стабільність обʼєднаної європейської енергосистеми та європейських енергетичних правил. Що б тамне сказав, коли той був у Кремлі, але європейські правила повинні бути сильніше, ніж звʼязки того чи іншого персонажа з Москвою", - йдеться в повідомленні.8 грудня Кабінет міністрів погодив звільненняз посади голови Київської ОДА із посади голови Полтавської ОДА.Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував українську владу за відмову продовжувати транзит російського газу після 2024 року та пообіцяв розглянути заходи у відповідь. Серед таких заходів словацький прем'єр назвав, зокрема можливість припинити постачання електроенергії до України.Зеленський у відповідь припустив, що "путін доручив Фіцо відкрити другий енергетичний фронт проти України коштом інтересів народу Словаччини".МЗС України заявило, що своїми погрозами відключити Україні електроенергію Фіцо "фактично стає на один бік із російським диктатором" володимиром путіним.

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