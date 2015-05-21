Відійшов у вічність колишній багаторічний керівник ПрАТ «Волиньобленерго»

Дмитро Іванов, колишній багаторічний керівник комерційного напрямку ПрАТ «Волиньобленерго».



Про це



"З глибоким сумом повідомляємо, що відійшов у вічність Дмитро Іванов, колишній багаторічний керівник комерційного напрямку ПрАТ "Волиньобленерго".



Дмитро Олександрович – приклад високого професіоналізму, доброти, гумору та оптимізму. Був людиною великої душі, досвідченим і мудрим керівником, чуйним наставником та енергійним організатором.



Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким, поділяємо ваше горе, підтримуємо вас у годину скорботи.



Світлий спогад про Дмитра Іванова назавжди буде у серцях тих, хто знав та поважав цю людину", - йдеться в повідомленні.



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