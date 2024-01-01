Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 29 грудня

Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 29 грудня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарно. Без істотних опадів. Вночі та в першій половині дня туман, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Видимість 1-3 км, в тумані 200-500 м. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 1-3° тепла.Хмарно. Без істотних опадів. Вночі та в першій половині дня туман, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Видимість 1-3 км, в тумані 200-500 м. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень від 1° морозу до 4° тепла.