На Донеччині загинув Герой з Луцької громади Сергій Кізим

Сергій Кізим.



Про це Ігор Поліщук.



"На жаль, маємо ще одну втрату.



Житель с.Боголюби Луцької міської територіальної громади Кізим Сергій Іванович, 07.11.1974 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду водія 1 мінометного відділення 1 мінометного взводу 2 мінометної батареї мотопіхотного батальйону.



Солдат Кізим Сергій Іванович загинув 27.12.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Щербинівка Донецької області", - йдеться в повідомленні.



Щирі співчуття рідним та близьким.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з Луцької громадиПро це повідомив Луцький міський голова"На жаль, маємо ще одну втрату.Житель с.Боголюби Луцької міської територіальної громади Кізим Сергій Іванович, 07.11.1974 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду водія 1 мінометного відділення 1 мінометного взводу 2 мінометної батареї мотопіхотного батальйону.Солдат Кізим Сергій Іванович загинув 27.12.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Щербинівка Донецької області", - йдеться в повідомленні.Щирі співчуття рідним та близьким.

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