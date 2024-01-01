Пілотний проєкт із підготовки жінок-водійок автобусів охопить 11 областей та Київ

Пілотний проєкт із підготовки жінок-водійок автобусів охопить 11 областей та Київ
Пілотний проєкт із підготовки жінок-водійок автобусів розширили на 11 областей та Київ.

Як йдеться на Урядовому порталі, відбір триватиме у Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Хмельницькій, Чернігівській областях та у місті Київ.

Можливість подати заявку на участь у проекті буде доступна до 17 січня.

"Важливо, що йдеться не лише про отримання категорії «D», а також про бажання та можливість працевлаштуватися водійками автобусів", – зазначено у повідомленні.

У Міністерстві розвитку громад та територій ноголосили, що ключовою метою проєкту є створення нових робочих місць для жінок у сфері пасажирських перевезень, подолання стереотипів щодо транспортних професій та інтеграція жінок у гендерно незбалансовані професії.

Зазначається, що наразі в Україні кількість жінок залучених до пасажирських перевезень складає менше 1%.

Участь у проекті передбачає:

безоплатне навчання для жінок, які прагнуть опанувати професію водійки автобуса;

гарантоване працевлаштування після успішного закінчення навчання, що відповідає сучасним стандартам дотримання прав жінок;

менторську підтримку від фахівців транспортної галузі, які допоможуть адаптуватися на новому робочому місці;

професійну підготовку відповідно до вимог європейських стандартів та реформування пасажирського транспорту в Україні.

На сьогодні вже 10 компаній-партнерів, серед яких комунальні підприємства залучених регіонів та великі транспортні компанії, готові працевлаштувати випускниць проекту та надати їм усі необхідні умови для успішної інтеграції в професійну сферу.

Проєкт для жінок віком від 21 до 65 років, які:

- проживають у Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Хмельницькій, Чернігівській областях або в місті Київ;

- мають водійське посвідчення однієї з категорій, зокрема «B», «C», «CE» або «D1», та практичний стаж водіння від 3 років;

- готові навчатися як онлайн, так і офлайн;

- бажають перекваліфікуватися та обов’язково працевлаштуватися водійками автобусів після закінчення навчання.

Працевлаштування після завершення навчання є обов’язковою умовою для участі у проекті.

Для участі у відборі необхідно заповнити анкету за посиланням.

На початку вересня в Україні стартував пілотний проєкт з підготовки водійок вантажівок із подальшим працевлаштуванням.

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Теги: жінки, водії
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Коментарі 1
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А чому не увійшла Волинська область? тут працюють водії автобусів 70+
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