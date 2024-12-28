«Я зрадив рідну партію»: оприлюднили щоденник вбитого північнокорейського військового

Гьонг Хонг Джонг залишив після себе нотатник, який зараз поступово перекладається. Його записи розкривають, що КНДР відправила до Росії елітних бійців.



Про це повідомили у ССО, пише



У новому записі рядовий пише, що був відправлений за тисячі кілометрів допомагати російським військам за якусь провину.



"Я виріс в лоні благодатної партії, навчався досхочу не турбуючись ні про що у цьому світі. Є більше невідомої любові, ніж пізнаної та прийнятої. Я не знав, як реагувати на те щастя, яким мене оточили.



Оскільки захист вітчизни є священним обовʼязком громадянина, а найбільшим обовʼязком є оборона вітчизни, в чому і полягає все моє щастя, я одягаю військову форму революції, заради захисту верховного головнокомандуючого. Я був благословенний отриманням можливості здобути підвищення як головного сержанта в моїй роті. Однак я зрадив рідну партію, яка мені довіряла, і вчинив невдячні вчинки проти верховного головнокомандувача. Гріхи, які я вчинив, непростимі, але моя батьківщина дала мені шлях до відродження, до нового старту в житті. Тепер мені нічого не залишається, як повернути довіру, яку я мав. Я піду на передову лінію в цій операції, і я беззастережно виконуватиму накази верховного головнокомандувача Кім Чен Ина, навіть якщо це коштуватиме мені життя. Я покажу всьому світу непереможну хоробрість і жертовність Червоних Спеціальних Сил (Червоних командирів) Кім Чен Ина.



Коли ми виграємо війну і повернемося на батьківщину, я подам петицію до партії", - йдеться у щоденнику.



У попередній (другій) частині він розписував, як полювати на дрони на живця. Коли один військовий відвертає увагу дрона на себе, а інші два за ним полюють.



У першому записі Джонг вітав іншого солдата Сонг Джі Мьонга з днем народження.



У США заявили, що військові Північної Кореї, які воюють проти України на боці Росії у Курській області накладають на себе руки, аби не потрапити у полон до українських Сил оборони.

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