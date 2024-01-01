На війні загинув Герой з Волині Владислав Корчига

Владислав Корчига.



Про це



"Безжалісна війна розлучила багато родин, зруйнувала їхні домівки, відібрала життя кращих людей нашої країни. Тяжка доля спіткала й нашу краянку Филюк Тетяну Григорівну, уродженку села Велика Глуша, яка проживала у місті Маріуполь, але через бойові дії змушена була повернутися в рідне село. А нині війна відібрала рідну кровинку, на жаль, загинув її син – Корчига Владислав Валерійович, 1999 року народження.



Життя молодого, хороброго оборонця обірвалося під час виконання бойового завдання у Луганській області 22 грудня 2024 року.



Камінь-Каширська міська рада розділяє непоправне горе родини. Хай Господь буде поруч з вами в час глибокого відчаю.



Низько вклоняємося перед світлою пам'яттю солдата, який боронив нас і нашу рідну державу від російського агресора. Легких хмаринок, тобі Захиснику!" - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ВолиніПро це повідомили у Камінь-Каширській громаді."Безжалісна війна розлучила багато родин, зруйнувала їхні домівки, відібрала життя кращих людей нашої країни. Тяжка доля спіткала й нашу краянку, уродженку села Велика Глуша, яка проживала у місті Маріуполь, але через бойові дії змушена була повернутися в рідне село. А нині війна відібрала рідну кровинку, на жаль, загинув її син – Корчига Владислав Валерійович, 1999 року народження.Життя молодого, хороброго оборонця обірвалося під час виконання бойового завдання у Луганській області 22 грудня 2024 року.Камінь-Каширська міська рада розділяє непоправне горе родини. Хай Господь буде поруч з вами в час глибокого відчаю.Низько вклоняємося перед світлою пам'яттю солдата, який боронив нас і нашу рідну державу від російського агресора. Легких хмаринок, тобі Захиснику!" - йдеться в повідомленні.

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