Курс валют на 29 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий





Про це повідомили на сайті регулятора.



Курс долара

1 долар США – 41,84



Курс євро

1 євро – 43,51



Курс злотого

1 польський злотий – 10,20

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк встановив офіційний курс валют на неділю, 29 грудня. Перед вихідними курс долара до гривні впав на 2 коп., євро залишився без змін, а злотий зріс на 3 коп.Про це повідомили на сайті регулятора.Курс долара1 долар США – 41,84Курс євро1 євро – 43,51Курс злотого1 польський злотий – 10,20

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