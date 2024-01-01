Курс валют на 29 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 29 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк встановив офіційний курс валют на неділю, 29 грудня. Перед вихідними курс долара до гривні впав на 2 коп., євро залишився без змін, а злотий зріс на 3 коп.

Про це повідомили на сайті регулятора.

Курс долара
1 долар США – 41,84

Курс євро
1 євро – 43,51

Курс злотого
1 польський злотий – 10,20

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Теги: Курс валют, Луцьк
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