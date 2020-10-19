Стало відомо, чи будуть українці працювати на зимові свята 2025 року: чи варто чекати на вихідні





Через те, що Новий рік (ніч проти 1 січня 2025 року) припадає на середу, а Водорхреще (6 січня) буде у понеділок - це означає, що офіційних додаткових вихідних очікувати не варто. Робочим днем буде також і вівторок, 31 грудня 2024 року, передає



Проте, слід зазначити, що роботодавці можуть надавати своїм працівникам додаткові вихідні за власний рахунок чи скоротити робочий час у передсвяткові дні.



Також цього року надалі не діє практика перенесення вихідного на перший робочий день, якщо свято припадає на суботу чи неділю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Згідно з Законом України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" все ще офіційними державними вихідними залишаються лише суботи і неділі.Через те, що Новий рік (ніч проти 1 січня 2025 року) припадає на середу, а Водорхреще (6 січня) буде у понеділок - це означає, що офіційних додаткових вихідних очікувати не варто. Робочим днем буде також і вівторок, 31 грудня 2024 року, передає ТСН Проте, слід зазначити, що роботодавці можуть надавати своїм працівникам додаткові вихідні за власний рахунок чи скоротити робочий час у передсвяткові дні.Також цього року надалі не діє практика перенесення вихідного на перший робочий день, якщо свято припадає на суботу чи неділю.

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