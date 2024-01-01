У селі Світязь горів магазин будматеріалів: рятувальники розповіли деталі





Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.



Для ліквідації пожежі прибули рятувальники 10-ї ДПРЧ м. Любомль, 11-ї ДПРЧ селища Шацьк, а також залучили працівників місцевих пожежних команд сіл Пульмо та Грабове.



Пожежу вдалося ліквідувати о 23:18. Для гасіння застосували п’ять пожежних спеціальних водяних стволів.



Причина — встановлюється.

Рятувальники вкотре нагадують про важливість дотримання правил пожежної безпеки та закликають бути пильними.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ввечері 28 грудня трапилась пожежа в селі Світязь Шацької громади Ковельського району. Вогонь виник у дерев’яній одноповерховій будівлі котельні магазину та швидко поширився.Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.Для ліквідації пожежі прибули рятувальники 10-ї ДПРЧ м. Любомль, 11-ї ДПРЧ селища Шацьк, а також залучили працівників місцевих пожежних команд сіл Пульмо та Грабове.Пожежу вдалося ліквідувати о 23:18. Для гасіння застосували п’ять пожежних спеціальних водяних стволів.Причина — встановлюється.Рятувальники вкотре нагадують про важливість дотримання правил пожежної безпеки та закликають бути пильними.

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