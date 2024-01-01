У селі Світязь горів магазин будматеріалів: рятувальники розповіли деталі

У селі Світязь горів магазин будматеріалів: рятувальники розповіли деталі
Ввечері 28 грудня трапилась пожежа в селі Світязь Шацької громади Ковельського району. Вогонь виник у дерев’яній одноповерховій будівлі котельні магазину та швидко поширився.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.

Для ліквідації пожежі прибули рятувальники 10-ї ДПРЧ м. Любомль, 11-ї ДПРЧ селища Шацьк, а також залучили працівників місцевих пожежних команд сіл Пульмо та Грабове.

Пожежу вдалося ліквідувати о 23:18. Для гасіння застосували п’ять пожежних спеціальних водяних стволів.

Причина — встановлюється.
Рятувальники вкотре нагадують про важливість дотримання правил пожежної безпеки та закликають бути пильними.

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Теги: Пожежа, рятувальники, ДСНС
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