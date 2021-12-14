Була під впливом алкоголю: у Луцьку студентка намагалася скоїти самогубство





За це вона отримала попередження від Луцького міськрайонного суду, передає сайт



Як вказано у матеріалах, ввечері 16 листопада на вулиці Героїв-добровольців 17-річна дівчина розпивала алкогольні напої (коньяк). Вранці наступного дня під дією алкоголю неповнолітня, яка є студенткою коледжу, намагалася вчинити суїцид, порізавши собі передпліччя руки.



На щастя, швидку викликали вчасно. Постраждалу госпіталізували у реанімаційне відділення з діагнозом алкогольна інтоксикація. Дії лучанки кваліфікували за ч. 1 ст. 178 КУпАП (розпивання спиртних напоїв у громадських місцях і поява в громадських місцях у п’яному вигляді).



Врахувавши, що неповнолітню раніше не притягували до адміністративної відповідальності, суд застосував до неї захід впливу у вигляді попередження.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку за розпивання алкоголю в громадському місці притягнули до відповідальності неповнолітню студентку. Крім того, дівчина у нетверезому стані намагалася скоїти самогубство.За це вона отримала попередження від Луцького міськрайонного суду, передає сайт "Волинські новини" Як вказано у матеріалах, ввечері 16 листопада на вулиці Героїв-добровольців 17-річна дівчина розпивала алкогольні напої (коньяк). Вранці наступного дня під дією алкоголю неповнолітня, яка є студенткою коледжу, намагалася вчинити суїцид, порізавши собі передпліччя руки.На щастя, швидку викликали вчасно. Постраждалу госпіталізували у реанімаційне відділення з діагнозом алкогольна інтоксикація. Дії лучанки кваліфікували за ч. 1 ст. 178 КУпАП (розпивання спиртних напоїв у громадських місцях і поява в громадських місцях у п’яному вигляді).Врахувавши, що неповнолітню раніше не притягували до адміністративної відповідальності, суд застосував до неї захід впливу у вигляді попередження.

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