Була під впливом алкоголю: у Луцьку студентка намагалася скоїти самогубство
Сьогодні, 17:12
У Луцьку за розпивання алкоголю в громадському місці притягнули до відповідальності неповнолітню студентку. Крім того, дівчина у нетверезому стані намагалася скоїти самогубство.
За це вона отримала попередження від Луцького міськрайонного суду, передає сайт "Волинські новини".
Як вказано у матеріалах, ввечері 16 листопада на вулиці Героїв-добровольців 17-річна дівчина розпивала алкогольні напої (коньяк). Вранці наступного дня під дією алкоголю неповнолітня, яка є студенткою коледжу, намагалася вчинити суїцид, порізавши собі передпліччя руки.
На щастя, швидку викликали вчасно. Постраждалу госпіталізували у реанімаційне відділення з діагнозом алкогольна інтоксикація. Дії лучанки кваліфікували за ч. 1 ст. 178 КУпАП (розпивання спиртних напоїв у громадських місцях і поява в громадських місцях у п’яному вигляді).
Врахувавши, що неповнолітню раніше не притягували до адміністративної відповідальності, суд застосував до неї захід впливу у вигляді попередження.
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За це вона отримала попередження від Луцького міськрайонного суду, передає сайт "Волинські новини".
Як вказано у матеріалах, ввечері 16 листопада на вулиці Героїв-добровольців 17-річна дівчина розпивала алкогольні напої (коньяк). Вранці наступного дня під дією алкоголю неповнолітня, яка є студенткою коледжу, намагалася вчинити суїцид, порізавши собі передпліччя руки.
На щастя, швидку викликали вчасно. Постраждалу госпіталізували у реанімаційне відділення з діагнозом алкогольна інтоксикація. Дії лучанки кваліфікували за ч. 1 ст. 178 КУпАП (розпивання спиртних напоїв у громадських місцях і поява в громадських місцях у п’яному вигляді).
Врахувавши, що неповнолітню раніше не притягували до адміністративної відповідальності, суд застосував до неї захід впливу у вигляді попередження.
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