Сили безпілотних систем атакували військовий завод у Чувашії





Зафіксовано влучання по території підприємства з подальшою пожежею на об’єкті. Про це повідомили в Генштабі, пише



Завод "ВНИИР-Прогресс" займається виробництвом ГНСС-приймачів та антен для супутникових систем GLONASS, GPS і Galileo, зокрема модулів типу "Комета". Їх використовують у дронах-камікадзе типу Shahed і в ракетах комплексів "Іскандер-М", "Калібр", модулях УМПК для авіабомб.



Ступінь завданих збитків уточнюється.



Атакували захисники і об’єкти на тимчасово окупованій території. У Василівці (Запорізька область) уразили командний пункт одного з підрозділів зі складу 58-ї загальновійськової армії, в Маріуполі – зенітний ракетний комплекс “Тор-М1, склади боєприпасів бригадного рівня в Очеретиному і Кам’янці на ТОТ Донеччини.



“Сили оборони України продовжують реалізувати заходи, спрямовані на припинення збройної агресії рф проти України, нищать ворога, його техніку й озброєння”, – прокоментували в Генштабі.



Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді повідомив, що удару по Чуваші завдали його бійці.

