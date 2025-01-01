У Луцьку Пенсійний фонд відкриє нові пункти. АДРЕСИ
Сьогодні, 15:46
З 1 грудня 2025 року у Луцьку запрацюють два нових пункти обслуговування Пенсійного фонду.
Про це 26 листопада повідомили у Головному управлінні Пенсійного фонду України у Волинській області, пише Суспільне.
Де і як працюватимуть нові місця для прийому громадян
м. Луцьк, вул. Сергія Климчука, 7 (приміщення Департаменту соціальної політики):
понеділок-четвер ─ 08.00-17.00;
п'ятниця ─ 08.00-15.45.
м. Луцьк, проспект Соборності, 18 (приміщення Департаменту з питань ветеранської політики):
понеділок-четвер ─ 08.30-17.00;
п'ятниця ─ 08.30-15.45.
Як додали у Пенсійному фонді в області, в пунктах обслуговування фахівці надаватимуть послуги з пенсійного, соціального та страхового забезпечення, зокрема:
прийом документів для призначення або перерахунку пенсії;
оформлення субсидій та пільг;
надання страхових виплат;
видача довідок та пенсійних посвідчень;
допомога з отриманням електронних послуг Пенсійного фонду.
Довідково: станом на 26 листопада 2025 року на Волині налічується 52 віддалених робочих місця Пенсійного фонду в 49 територіальних громадах області. З 1 грудня 2025 року їх буде 54.
