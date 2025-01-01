На Волині судять чоловіків, які ввозили авто під виглядом гумдопомоги для ЗСУ і продавали їх

На Волині судять жителів Рівненщини, які ввозили автомобілі під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ та продавали.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти щодо двох жителів Рівненської області за фактами вчинення контрабанди підакцизних товарів у значному розмірі та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 201-4, ч. 1 ст. 209 КК України).

Встановлено, що чоловіки підшуковували на території Євросоюзу та незаконно ввозили на митну територію України транспортні засоби під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ, уникаючи сплати мита та податків.

У подальшому вони реалізовували їх за готівкові кошти.
Так, один із обвинувачених придбав, увіз в Україну та продав громадянам 6 автомобілів загальною вартістю понад 1,3 млн грн, а інший – 5 автомобілів вартістю більше 1,1 мільйона гривень.

