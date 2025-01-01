На Волині судять чоловіків, які ввозили авто під виглядом гумдопомоги для ЗСУ і продавали їх

На Волині судять жителів Рівненщини, які ввозили автомобілі під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ та продавали.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти щодо двох жителів Рівненської області за фактами вчинення контрабанди підакцизних товарів у значному розмірі та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 201-4, ч. 1 ст. 209 КК України).Встановлено, що чоловіки підшуковували на території Євросоюзу та незаконно ввозили на митну територію України транспортні засоби під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ, уникаючи сплати мита та податків.У подальшому вони реалізовували їх за готівкові кошти.Так, один із обвинувачених придбав, увіз в Україну та продав громадянам 6 автомобілів загальною вартістю понад 1,3 млн грн, а інший – 5 автомобілів вартістю більше 1,1 мільйона гривень.