У Луцьку вночі затримали водійку без прав
Сьогодні, 18:32
Сьогодні вночі у місті Луцьку інспектори зупинили автомобіль Audi за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів поліцейські встановили, що водійка є позбавленою права керування транспортними засобами.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Ще один випадок стався на вулиці Рівненській. Патрульні зупинили автомобіль BMW, який рухався з вимкненими фарами ближнього світла в темну пору доби. Згідно з базами даних, водій також є позбавленим права керування. Ба більше — це правопорушення чоловік вчиняє не вперше протягом року.
Інспектори відсторонили обох громадян від подальшого керування та склали відповідні адміністративні матеріали.
