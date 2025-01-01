У Луцьку вночі затримали водійку без прав

Сьогодні вночі у місті Луцьку інспектори зупинили автомобіль Audi за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів поліцейські встановили, що водійка є позбавленою права керування транспортними засобами.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Ще один випадок стався на вулиці Рівненській. Патрульні зупинили автомобіль BMW, який рухався з вимкненими фарами ближнього світла в темну пору доби. Згідно з базами даних, водій також є позбавленим права керування. Ба більше — це правопорушення чоловік вчиняє не вперше протягом року.

Інспектори відсторонили обох громадян від подальшого керування та склали відповідні адміністративні матеріали.

