Як на Волині укріплюють кордон з білоруссю





Про це в програмі "Тема дня" на "Українському радіо. Луцьк" розповіла речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна, - пише



"У нас надзвичайно колосальний обсяг робіт проведений з укріплення нашого кордону з Республікою Білорусь. Плануємо до кінця цього місяця завершити всі роботи", — сказала речниця загону.

Маргарита Вершиніна зазначила: вся лінія держрубежу з Білоруссю — 203 кілометри — облаштована інженерними загородженнями, які встановлені залежно від характеру місцевості, та посилено охороняється. Йдеться про систему мінно-вибухових керованих і некерованих загороджень, бетонні паркани, металеві сітчасті огорожі, протитанкові рови.



"Кордон у нас надійно укріплений — це й інженерні спорудження і загородження. Також встановлені системи віддаленого відеоспостереження, аби контролювати ситуацію, як по лінії державного кордону, так і на території суміжної держави. Ми готові до реагування на будь-які ситуації та загрози у разі виникнення таких на цій ділянці кордону", — додала речниця 6-го Волинського загону.



Що відомо про укріплення кордону з Білоруссю в межах Волинської області



Укріплювати українсько-білоруський кордон на Волині почали ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У грудні 2021 року тодішній голова Волинської облдержадміністрації Юрій Погуляйко погодив виділення з резервного фонду обласного бюджету 2,5 млн грн для закупівлі колючо-ріжучого спірального загородження на українсько-білоруській ділянці державного кордону в області.



Влітку 2022 року прикордонники мінували небезпечні напрямки та облаштовували інженерні загородження на кордоні з Білоруссю у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україну.



У липні того ж року в межах Камінь-Каширського району вздовж прикордонної смуги почали копати рови та встановлювати бетонний паркан з колючим дротом. У листопаді 2022-го на півночі Волині почати зводити залізобетонну стіну з "єгозою", облаштовували рів і насип.



Станом на січень 2023 року зведення фортифікаційних споруд тривало. У липні того ж року командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв (нині колишній — ред.) інспектував кордон, зокрема оборонні споруди. В грудні 2023-го прикордонники спільно з військовими нарощували мінно-вибухові загородження, а по лінії кордону продовжували встановлювати металеві паркани, зокрема в болотистих і важкодоступних місцях.



У березні 2024 року зведення оборонних рубежів і будівництво фортифікаційних споруд тривало відповідно до нових проєктів Міноборони в північній частині Волині. На 2024 рік з резервного фонду держбюджету уряд виділив для Волинської області 1,5 мільярда гривень на фортифікаційні споруди та будівництво оборонних рубежів.



У червні 2025 року голова Волинської обласної державної адміністрації Іван Рудницький на "Українському радіо.Луцьк" розповідав, що з обласного бюджету на напрямок безпеки кордону виділяли кошти і у 23-му, і у 24-му році, і у 22-му році, зокрема на будівництво взводних опорних пунктів

