На Донеччині від FPV-удару загинув воїн з Волині Олександр Вихневич

Волинь знову здригнулася від страшної звістки про втрату воїна-захисника Олександра Вихневича.Про це йдеться у повідомленні на сторінці Горохівської міської ради.26 листопада 2025 року, о 14.30 годині, біля Символічного Хреста Борцям за волю і незалежність України зустрічаємо кортеж із загиблим Воїном."Найвищу ціну за волю України та спокійне мирне життя для кожного з нас заплатив ще один хоробрий Герой, наш земляк - Вихневич Олександр Вячеславович, 1984 року народження, житель села Звиняче. Солдат 2 самохідного артилерійського взводу, Вихневич Олександр, мобілізований 26 лютоого 2022 року, відданий військовій присязі на вірність українського народу, загинув 30.10.2025 року, внаслідок ворожого FPV удару, під час виконання бойового завдання у Донецької області", - йдеться у дописі на сторінці громади.Чин похорону відбудеться завтра, 27 листопада 2025 року о 12-00 год. годині від домівки полеглого Героя.Розпорядженням міського голови 26-27 листопада оголошено в громаді днями жалоби за загиблим.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.