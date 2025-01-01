Матері загиблого Героя з Волині вручили посмертну відзнаку сина





Про це повідомили у Луцькому об'єднаному міському ТЦК та СП.



Князівський хрест Героя «Навіки в строю» - пам’ятну відзнаку 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, військовослужбовці цивільно-військового співробітництва Луцького ОМТЦК та СП вручили матері загиблого воїна, Савчук Людмилі Олексіївні.

Відзнаку передано на честь її сина, старшого солдата Савчука Григорія Андрійовича, воїна 14-ї бригади, який віддав своє життя за Україну, за мир і свободу нашого народу.

Матері загиблого воїна з Волині вручили посмертну відзнаку сина.Про це повідомили у Луцькому об'єднаному міському ТЦК та СП.Князівський хрест Героя «Навіки в строю» - пам'ятну відзнаку 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, військовослужбовці цивільно-військового співробітництва Луцького ОМТЦК та СП вручили матері загиблого воїна,Відзнаку передано на честь її сина, старшого солдата, воїна 14-ї бригади, який віддав своє життя за Україну, за мир і свободу нашого народу.

