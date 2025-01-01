Матері загиблого Героя з Волині вручили посмертну відзнаку сина

Матері загиблого Героя з Волині вручили посмертну відзнаку сина
Матері загиблого воїна з Волині вручили посмертну відзнаку сина.

Про це повідомили у Луцькому об'єднаному міському ТЦК та СП.

Князівський хрест Героя «Навіки в строю» - пам’ятну відзнаку 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, військовослужбовці цивільно-військового співробітництва Луцького ОМТЦК та СП вручили матері загиблого воїна, Савчук Людмилі Олексіївні.
Відзнаку передано на честь її сина, старшого солдата Савчука Григорія Андрійовича, воїна 14-ї бригади, який віддав своє життя за Україну, за мир і свободу нашого народу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, відзнака, війна, Герой
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Змова на аукціонах: компанії двох волинських депутатів занесли до «чорного списку» АМКУ
У Луцьку відкрили приймальню проекту «СОВА» – безкоштовної юридичної допомоги ветеранам і військовим
Десятки мільйонів з бюджету: як мама, свекруха і чоловік посадовиці доглядають волинські ліси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Матері загиблого Героя з Волині вручили посмертну відзнаку сина
Сьогодні, 05:28
Рашисти вбили дроном жінку та дитину в Херсоні
Сьогодні, 03:41
Захищаючи Україну загинув воїн з Волині Євгеній Герасимук
Сьогодні, 01:15
27 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Донеччині від FPV-удару загинув воїн з Волині Олександр Вихневич
26 листопада, 23:15
Медіа
відео
1/8