Обстріл Одеси: показали наслідки нічної російської атаки. ФОТО
Сьогодні, 14:08
Внаслідок нічної атаки постраждав один з найстаріших лікувальних закладів в Одесі - міська інфекційна лікарня.
Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.
"Пошкоджено понад 100 вікон та двері у чотирьох корпусах. На щастя, обійшлося без жертв.
На території лікарні знаходиться памʼятка архітектури та історії Національного значення, де працював професор Пирогов", - йдеться в повідомленні.
Усі міські служби вже працюють над ліквідацією наслідків. Нові корпуси лікарні працюють в штатному режимі.
"Історичний центр – це пам’ять і характер Одеси. У цих будинках кожен скрип підлоги зберігає свою історію, а маленькі дворики пам’ятають тисячі розмов. Тут сусіди знають одне одного десятиліттями – ще з дитячих років.
Сьогодні цей район виглядає інакше. Ворог завдав удару по житловому кварталу щільної забудови.
Фахівці оцінять ступінь руйнувань. Дехто з сусідів залишиться, аби рятувати те, що ще можна відновити. Інші змушені будуть піти. Тим, хто потребує відселення, звертайтеся до оперативного штабу або районної адміністрації для оформлення компенсації на оренду житла", - повідомив Труханов.
Наразі відомо, що важких поранених немає.
Є також влучання в інклюзивний центр, місце, де працювали з дітьми з особливостями психофізичного розвитку. Туди, де проводили каністерапію. На щастя, тут ніхто з людей не постраждав.
Пошкоджено також будівлю дитячого садка, розташованого поруч.
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Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.
"Пошкоджено понад 100 вікон та двері у чотирьох корпусах. На щастя, обійшлося без жертв.
На території лікарні знаходиться памʼятка архітектури та історії Національного значення, де працював професор Пирогов", - йдеться в повідомленні.
Усі міські служби вже працюють над ліквідацією наслідків. Нові корпуси лікарні працюють в штатному режимі.
"Історичний центр – це пам’ять і характер Одеси. У цих будинках кожен скрип підлоги зберігає свою історію, а маленькі дворики пам’ятають тисячі розмов. Тут сусіди знають одне одного десятиліттями – ще з дитячих років.
Сьогодні цей район виглядає інакше. Ворог завдав удару по житловому кварталу щільної забудови.
Фахівці оцінять ступінь руйнувань. Дехто з сусідів залишиться, аби рятувати те, що ще можна відновити. Інші змушені будуть піти. Тим, хто потребує відселення, звертайтеся до оперативного штабу або районної адміністрації для оформлення компенсації на оренду житла", - повідомив Труханов.
Наразі відомо, що важких поранених немає.
Є також влучання в інклюзивний центр, місце, де працювали з дітьми з особливостями психофізичного розвитку. Туди, де проводили каністерапію. На щастя, тут ніхто з людей не постраждав.
Пошкоджено також будівлю дитячого садка, розташованого поруч.
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