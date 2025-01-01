Обстріл Одеси: показали наслідки нічної російської атаки. ФОТО

Обстріл Одеси: показали наслідки нічної російської атаки. ФОТО
Внаслідок нічної атаки постраждав один з найстаріших лікувальних закладів в Одесі - міська інфекційна лікарня.

Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

"Пошкоджено понад 100 вікон та двері у чотирьох корпусах. На щастя, обійшлося без жертв.

На території лікарні знаходиться памʼятка архітектури та історії Національного значення, де працював професор Пирогов", - йдеться в повідомленні.

Усі міські служби вже працюють над ліквідацією наслідків. Нові корпуси лікарні працюють в штатному режимі.

"Історичний центр – це пам’ять і характер Одеси. У цих будинках кожен скрип підлоги зберігає свою історію, а маленькі дворики пам’ятають тисячі розмов. Тут сусіди знають одне одного десятиліттями – ще з дитячих років.

Сьогодні цей район виглядає інакше. Ворог завдав удару по житловому кварталу щільної забудови.

Фахівці оцінять ступінь руйнувань. Дехто з сусідів залишиться, аби рятувати те, що ще можна відновити. Інші змушені будуть піти. Тим, хто потребує відселення, звертайтеся до оперативного штабу або районної адміністрації для оформлення компенсації на оренду житла", - повідомив Труханов.

Наразі відомо, що важких поранених немає.
Обстріл Одеси: показали наслідки нічної російської атаки. ФОТО

Є також влучання в інклюзивний центр, місце, де працювали з дітьми з особливостями психофізичного розвитку. Туди, де проводили каністерапію. На щастя, тут ніхто з людей не постраждав.
Обстріл Одеси: показали наслідки нічної російської атаки. ФОТО

Пошкоджено також будівлю дитячого садка, розташованого поруч.
Обстріл Одеси: показали наслідки нічної російської атаки. ФОТО
Обстріл Одеси: показали наслідки нічної російської атаки. ФОТО
Обстріл Одеси: показали наслідки нічної російської атаки. ФОТО
Обстріл Одеси: показали наслідки нічної російської атаки. ФОТО
Обстріл Одеси: показали наслідки нічної російської атаки. ФОТО
Обстріл Одеси: показали наслідки нічної російської атаки. ФОТО
Обстріл Одеси: показали наслідки нічної російської атаки. ФОТО
Обстріл Одеси: показали наслідки нічної російської атаки. ФОТО

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Теги: Росія, війна
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