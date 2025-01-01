Обстріл Одеси: показали наслідки нічної російської атаки. ФОТО





Про це Геннадій Труханов.



"Пошкоджено понад 100 вікон та двері у чотирьох корпусах. На щастя, обійшлося без жертв.



На території лікарні знаходиться памʼятка архітектури та історії Національного значення, де працював професор Пирогов", - йдеться в повідомленні.



Усі міські служби вже працюють над ліквідацією наслідків. Нові корпуси лікарні працюють в штатному режимі.



"Історичний центр – це пам’ять і характер Одеси. У цих будинках кожен скрип підлоги зберігає свою історію, а маленькі дворики пам’ятають тисячі розмов. Тут сусіди знають одне одного десятиліттями – ще з дитячих років.



Сьогодні цей район виглядає інакше. Ворог завдав удару по житловому кварталу щільної забудови.



Фахівці оцінять ступінь руйнувань. Дехто з сусідів залишиться, аби рятувати те, що ще можна відновити. Інші змушені будуть піти. Тим, хто потребує відселення, звертайтеся до оперативного штабу або районної адміністрації для оформлення компенсації на оренду житла", - повідомив Труханов.



Наразі відомо, що важких поранених немає.



Є також влучання в інклюзивний центр, місце, де працювали з дітьми з особливостями психофізичного розвитку. Туди, де проводили каністерапію. На щастя, тут ніхто з людей не постраждав.



Пошкоджено також будівлю дитячого садка, розташованого поруч.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок нічної атаки постраждав один з найстаріших лікувальних закладів в Одесі - міська інфекційна лікарня.Про це повідомив міський голова Одеси"Пошкоджено понад 100 вікон та двері у чотирьох корпусах. На щастя, обійшлося без жертв.На території лікарні знаходиться памʼятка архітектури та історії Національного значення, де працював професор Пирогов", - йдеться в повідомленні.Усі міські служби вже працюють над ліквідацією наслідків. Нові корпуси лікарні працюють в штатному режимі."Історичний центр – це пам’ять і характер Одеси. У цих будинках кожен скрип підлоги зберігає свою історію, а маленькі дворики пам’ятають тисячі розмов. Тут сусіди знають одне одного десятиліттями – ще з дитячих років.Сьогодні цей район виглядає інакше. Ворог завдав удару по житловому кварталу щільної забудови.Фахівці оцінять ступінь руйнувань. Дехто з сусідів залишиться, аби рятувати те, що ще можна відновити. Інші змушені будуть піти. Тим, хто потребує відселення, звертайтеся до оперативного штабу або районної адміністрації для оформлення компенсації на оренду житла", - повідомив Труханов.Наразі відомо, що важких поранених немає.Є також влучання в інклюзивний центр, місце, де працювали з дітьми з особливостями психофізичного розвитку. Туди, де проводили каністерапію. На щастя, тут ніхто з людей не постраждав.Пошкоджено також будівлю дитячого садка, розташованого поруч.

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