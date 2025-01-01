Від отриманих ран у лікарні помер 27-річний військовослужбовець з Волині Михайло Муковоз
Сьогодні, 15:07
Пекучий біль і гіркий смуток війни знову торкнувся Іваничівської громади. Надійшла трагічна звістка, що на 27-му році життя від отриманих ран у лікарні помер житель селища Іваничі, військовослужбовець Михайло Муковоз.
"Повідомляємо мешканців Іваничівської селищної територіальної громади про те, що 17-19 червня 2025 року оголошено днями жалоби на всій території Іваничівської селищної ради у зв’язку із смертю Героя.
У скорботі низько схиляємо голови перед світлою пам'яттю Героя та висловлюємо співчуття, спільно розділяючи біль втрати з рідними та близькими Захисника України, який до останнього подиху віддано боронив рідну землю", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що детальна інформація про прибуття тіла загиблого Героя буде подана згодом.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
"Повідомляємо мешканців Іваничівської селищної територіальної громади про те, що 17-19 червня 2025 року оголошено днями жалоби на всій території Іваничівської селищної ради у зв’язку із смертю Героя.
У скорботі низько схиляємо голови перед світлою пам'яттю Героя та висловлюємо співчуття, спільно розділяючи біль втрати з рідними та близькими Захисника України, який до останнього подиху віддано боронив рідну землю", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що детальна інформація про прибуття тіла загиблого Героя буде подана згодом.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
З-під завалів будинку у Києві дістали тіла 5 людей
Сьогодні, 15:26
Від отриманих ран у лікарні помер 27-річний військовослужбовець з Волині Михайло Муковоз
Сьогодні, 15:07
Обстріл Одеси: показали наслідки нічної російської атаки. ФОТО
Сьогодні, 14:08