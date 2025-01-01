Від отриманих ран у лікарні помер 27-річний військовослужбовець з Волині Михайло Муковоз

Від отриманих ран у лікарні помер 27-річний військовослужбовець з Волині Михайло Муковоз
Пекучий біль і гіркий смуток війни знову торкнувся Іваничівської громади. Надійшла трагічна звістка, що на 27-му році життя від отриманих ран у лікарні помер житель селища Іваничі, військовослужбовець Михайло Муковоз.

"Повідомляємо мешканців Іваничівської селищної територіальної громади про те, що 17-19 червня 2025 року оголошено днями жалоби на всій території Іваничівської селищної ради у зв’язку із смертю Героя.

У скорботі низько схиляємо голови перед світлою пам'яттю Героя та висловлюємо співчуття, спільно розділяючи біль втрати з рідними та близькими Захисника України, який до останнього подиху віддано боронив рідну землю", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що детальна інформація про прибуття тіла загиблого Героя буде подана згодом.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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