Від отриманих ран у лікарні помер 27-річний військовослужбовець з Волині Михайло Муковоз

Михайло Муковоз.



"Повідомляємо мешканців Іваничівської селищної територіальної громади про те, що 17-19 червня 2025 року оголошено днями жалоби на всій території Іваничівської селищної ради у зв’язку із смертю Героя.



У скорботі низько схиляємо голови перед світлою пам'яттю Героя та висловлюємо співчуття, спільно розділяючи біль втрати з рідними та близькими Захисника України, який до останнього подиху віддано боронив рідну землю", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що детальна інформація про прибуття тіла загиблого Героя буде подана згодом.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

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