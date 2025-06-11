Зупинилося серце військового з Луцька Віталія Півчука

Помер Герой з ЛуцькаПро це повідомив Луцький міський голова"На жаль, маємо ще одну втрату.Лучанин Півчук Віталій Ярославович, 27.06.1982 року народження був призваний на військову службу та зарахований до списків особового складу 6 прикордонного Волинського загону Державної прикордонної служби України на посаду інспектора прикордонної служби 2 категорії - механіка-водія третього відділення інспекторів прикордонної служби третьої прикордонної застави третього відділу прикордонної служби (тип С) прикордонної комендатури швидкого реагування.Старший солдат Півчук Віталій Ярославович помер 14.06.2025 року перебуваючи у стаціонарному відділенні Військово-медичного клінічного центру Північного регіону м. Харків від поранення, отриманого 11.06.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Строївка Харківської області", - йдеться в повідомленні.є щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!