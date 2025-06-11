Зупинилося серце військового з Луцька Віталія Півчука
Сьогодні, 16:36
Помер Герой з Луцька Віталій Півчук.
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
"На жаль, маємо ще одну втрату.
Лучанин Півчук Віталій Ярославович, 27.06.1982 року народження був призваний на військову службу та зарахований до списків особового складу 6 прикордонного Волинського загону Державної прикордонної служби України на посаду інспектора прикордонної служби 2 категорії - механіка-водія третього відділення інспекторів прикордонної служби третьої прикордонної застави третього відділу прикордонної служби (тип С) прикордонної комендатури швидкого реагування.
Старший солдат Півчук Віталій Ярославович помер 14.06.2025 року перебуваючи у стаціонарному відділенні Військово-медичного клінічного центру Північного регіону м. Харків від поранення, отриманого 11.06.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Строївка Харківської області", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
"На жаль, маємо ще одну втрату.
Лучанин Півчук Віталій Ярославович, 27.06.1982 року народження був призваний на військову службу та зарахований до списків особового складу 6 прикордонного Волинського загону Державної прикордонної служби України на посаду інспектора прикордонної служби 2 категорії - механіка-водія третього відділення інспекторів прикордонної служби третьої прикордонної застави третього відділу прикордонної служби (тип С) прикордонної комендатури швидкого реагування.
Старший солдат Півчук Віталій Ярославович помер 14.06.2025 року перебуваючи у стаціонарному відділенні Військово-медичного клінічного центру Північного регіону м. Харків від поранення, отриманого 11.06.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Строївка Харківської області", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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