З-під завалів будинку у Києві дістали тіла 5 людей

З-під завалів будинку у Києві дістали тіла 5 людей
Рятувальники дістали з-під завалів знищеного російською ракетою будинку у Солом’янському районі Києва тіла 5 загиблих, але наразі достеменно не відомо, чи зросла загальна кількість жертв цього удару.

Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко в Telegram та речник ДСНС Світлана Водолага в коментарі "Українській правді".

"Перебуваю на місці атаки в Солом’янському районі. Тут продовжується рятувальна операція. Наразі дістали з-під завалів тіла двох загиблих киян. Пошуки тривають, під руїнами ще можуть перебувати люди". - йдеться в повідомленні.

За 40 хвилин він повідомив, що "дістали тіла п’яти загиблих", не уточнивши, чи йдеться про ще п’ять жертв, чи мова про загальну цифру разом з тими двома загиблими, яких деблокували раніше.

Речник ДСНС Світлана Водолага, яка також перебуває на місці події, повідомила УП, що загалом рятувальники деблокували 5 загиблих.

На уточнююче питання, чи свідчить це про те, що кількість жертв зросла на 5 осіб, вона пояснила, що так рахувати не можна.

"Так, дійсно, ми попередньо, мали 14 загиблих – 13 тіл і одна людина померла у лікарні. Але треба зважати на те, що рятувальники не вилучили усі цілі тіла, десь вилучали фрагменти – частини руки, тощо. Наразі проходить ідентифікація. Лише після її завершення зможемо назвати точну кількість загиблих, – сказала Водолага.

Вона додала, що аварійно-рятувальні роботи на місці тривають.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Я сказала цим родинам: ми не здамося». Як адвокатка з Луцька допомагає сім’ям загиблих військових отримати належні виплати
У Луцьку відкрилося сімейне кафе «Golden Waffles family»: смачні новинки, меню та ціни
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Велика Британія оголосила нові санкції проти рф
Сьогодні, 16:51
Зупинилося серце військового з Луцька Віталія Півчука
Сьогодні, 16:36
З-під завалів будинку у Києві дістали тіла 5 людей
Сьогодні, 15:26
Від отриманих ран у лікарні помер 27-річний військовослужбовець з Волині Михайло Муковоз
Сьогодні, 15:07
У Луцькій громаді планують підняти тариф на вивезення сміття: коли й наскільки
Сьогодні, 14:45
Схожі новини
Велика Британія оголосила нові санкції проти рф Велика Британія оголосила нові санкції проти рф
Сьогодні, 16:51
Обстріл Одеси: показали наслідки нічної російської атаки. ФОТО Обстріл Одеси: показали наслідки нічної російської атаки. ФОТО
Сьогодні, 14:08
Під завалами будинку у Києві можуть перебувати від 4 до 14 людей, – КМВА Під завалами будинку у Києві можуть перебувати від 4 до 14 людей, – КМВА
Сьогодні, 13:40
Ракета, якою росіяни вдарили по багатоповерхівці у Києві, провалила бетонні перекриття аж в підвал, - Клименко Ракета, якою росіяни вдарили по багатоповерхівці у Києві, провалила бетонні перекриття аж в підвал, - Клименко
Сьогодні, 12:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Велика Британія оголосила нові санкції проти рф
Сьогодні, 16:51
 0
Зупинилося серце військового з Луцька Віталія Півчука
Сьогодні, 16:36
 0
З-під завалів будинку у Києві дістали тіла 5 людей
Сьогодні, 15:26
 0
Від отриманих ран у лікарні помер 27-річний військовослужбовець з Волині Михайло Муковоз
Сьогодні, 15:07
 0
У Луцькій громаді планують підняти тариф на вивезення сміття: коли й наскільки
Сьогодні, 14:45
 0
Медіа
відео
1/8