З-під завалів будинку у Києві дістали тіла 5 людей
Сьогодні, 15:26
Рятувальники дістали з-під завалів знищеного російською ракетою будинку у Солом’янському районі Києва тіла 5 загиблих, але наразі достеменно не відомо, чи зросла загальна кількість жертв цього удару.
Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко в Telegram та речник ДСНС Світлана Водолага в коментарі "Українській правді".
"Перебуваю на місці атаки в Солом’янському районі. Тут продовжується рятувальна операція. Наразі дістали з-під завалів тіла двох загиблих киян. Пошуки тривають, під руїнами ще можуть перебувати люди". - йдеться в повідомленні.
За 40 хвилин він повідомив, що "дістали тіла п’яти загиблих", не уточнивши, чи йдеться про ще п’ять жертв, чи мова про загальну цифру разом з тими двома загиблими, яких деблокували раніше.
Речник ДСНС Світлана Водолага, яка також перебуває на місці події, повідомила УП, що загалом рятувальники деблокували 5 загиблих.
На уточнююче питання, чи свідчить це про те, що кількість жертв зросла на 5 осіб, вона пояснила, що так рахувати не можна.
"Так, дійсно, ми попередньо, мали 14 загиблих – 13 тіл і одна людина померла у лікарні. Але треба зважати на те, що рятувальники не вилучили усі цілі тіла, десь вилучали фрагменти – частини руки, тощо. Наразі проходить ідентифікація. Лише після її завершення зможемо назвати точну кількість загиблих, – сказала Водолага.
Вона додала, що аварійно-рятувальні роботи на місці тривають.
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Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко в Telegram та речник ДСНС Світлана Водолага в коментарі "Українській правді".
"Перебуваю на місці атаки в Солом’янському районі. Тут продовжується рятувальна операція. Наразі дістали з-під завалів тіла двох загиблих киян. Пошуки тривають, під руїнами ще можуть перебувати люди". - йдеться в повідомленні.
За 40 хвилин він повідомив, що "дістали тіла п’яти загиблих", не уточнивши, чи йдеться про ще п’ять жертв, чи мова про загальну цифру разом з тими двома загиблими, яких деблокували раніше.
Речник ДСНС Світлана Водолага, яка також перебуває на місці події, повідомила УП, що загалом рятувальники деблокували 5 загиблих.
На уточнююче питання, чи свідчить це про те, що кількість жертв зросла на 5 осіб, вона пояснила, що так рахувати не можна.
"Так, дійсно, ми попередньо, мали 14 загиблих – 13 тіл і одна людина померла у лікарні. Але треба зважати на те, що рятувальники не вилучили усі цілі тіла, десь вилучали фрагменти – частини руки, тощо. Наразі проходить ідентифікація. Лише після її завершення зможемо назвати точну кількість загиблих, – сказала Водолага.
Вона додала, що аварійно-рятувальні роботи на місці тривають.
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