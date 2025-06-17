З-під завалів будинку у Києві дістали тіла 5 людей





Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко в Telegram та речник ДСНС Світлана Водолага в коментарі



"Перебуваю на місці атаки в Солом’янському районі. Тут продовжується рятувальна операція. Наразі дістали з-під завалів тіла двох загиблих киян. Пошуки тривають, під руїнами ще можуть перебувати люди". - йдеться в повідомленні.



За 40 хвилин він повідомив, що "дістали тіла п’яти загиблих", не уточнивши, чи йдеться про ще п’ять жертв, чи мова про загальну цифру разом з тими двома загиблими, яких деблокували раніше.



Речник ДСНС Світлана Водолага, яка також перебуває на місці події, повідомила УП, що загалом рятувальники деблокували 5 загиблих.



На уточнююче питання, чи свідчить це про те, що кількість жертв зросла на 5 осіб, вона пояснила, що так рахувати не можна.



"Так, дійсно, ми попередньо, мали 14 загиблих – 13 тіл і одна людина померла у лікарні. Але треба зважати на те, що рятувальники не вилучили усі цілі тіла, десь вилучали фрагменти – частини руки, тощо. Наразі проходить ідентифікація. Лише після її завершення зможемо назвати точну кількість загиблих, – сказала Водолага.



Вона додала, що аварійно-рятувальні роботи на місці тривають.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рятувальники дістали з-під завалів знищеного російською ракетою будинку у Солом’янському районі Києва тіла 5 загиблих, але наразі достеменно не відомо, чи зросла загальна кількість жертв цього удару.Про це повідомив начальник КМВАв Telegram та речник ДСНСв коментарі "Українській правді" "Перебуваю на місці атаки в Солом’янському районі. Тут продовжується рятувальна операція. Наразі дістали з-під завалів тіла двох загиблих киян. Пошуки тривають, під руїнами ще можуть перебувати люди". - йдеться в повідомленні.За 40 хвилин він повідомив, що "дістали тіла п’яти загиблих", не уточнивши, чи йдеться про ще п’ять жертв, чи мова про загальну цифру разом з тими двома загиблими, яких деблокували раніше.Речник ДСНС Світлана Водолага, яка також перебуває на місці події, повідомила УП, що загалом рятувальники деблокували 5 загиблих.На уточнююче питання, чи свідчить це про те, що кількість жертв зросла на 5 осіб, вона пояснила, що так рахувати не можна."Так, дійсно, ми попередньо, мали 14 загиблих – 13 тіл і одна людина померла у лікарні. Але треба зважати на те, що рятувальники не вилучили усі цілі тіла, десь вилучали фрагменти – частини руки, тощо. Наразі проходить ідентифікація. Лише після її завершення зможемо назвати точну кількість загиблих, – сказала Водолага.Вона додала, що аварійно-рятувальні роботи на місці тривають.

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