Велика Британія оголосила нові санкції проти рф
Сьогодні, 16:51
Велика Британія оголосила новий пакет санкцій проти росії, націлений на російський військово-промисловий комплекс.
Про це йдеться в повідомленні МЗС Великої Британії, пише Громадське.
Так, у санкційний список потрапили:
Головне управління глибоководних досліджень Міноборони рф;
20 суден, що беруть участь у транспортуванні російської нафти;
Організації, що беруть участь у підтримці російського енергетичного сектору (ROSNEFT MARINE (UK) LIMITED, ORION STAR GROUP LLC, VALEGRO LLC-FZ);
АТ «АТЛАС» (бере участь у підтримці російського видобувного сектору).
Також під санкції потрапили 4 людини за участь у підтримці російського енергетичного сектору та причетність до транспортування до рф товарів загального високого пріоритету.
Очікується, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер викладе деталі санкцій пізніше, на саміті G7 у Канаді. Лондон уже запровадив санкції проти понад 2300 фізичних, юридичних осіб та суден у межах санкцій проти росії з 2022 року.
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Про це йдеться в повідомленні МЗС Великої Британії, пише Громадське.
Так, у санкційний список потрапили:
Головне управління глибоководних досліджень Міноборони рф;
20 суден, що беруть участь у транспортуванні російської нафти;
Організації, що беруть участь у підтримці російського енергетичного сектору (ROSNEFT MARINE (UK) LIMITED, ORION STAR GROUP LLC, VALEGRO LLC-FZ);
АТ «АТЛАС» (бере участь у підтримці російського видобувного сектору).
Також під санкції потрапили 4 людини за участь у підтримці російського енергетичного сектору та причетність до транспортування до рф товарів загального високого пріоритету.
Очікується, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер викладе деталі санкцій пізніше, на саміті G7 у Канаді. Лондон уже запровадив санкції проти понад 2300 фізичних, юридичних осіб та суден у межах санкцій проти росії з 2022 року.
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