Велика Британія оголосила нові санкції проти рф

Велика Британія оголосила нові санкції проти рф
Велика Британія оголосила новий пакет санкцій проти росії, націлений на російський військово-промисловий комплекс.

Про це йдеться в повідомленні МЗС Великої Британії, пише Громадське.

Так, у санкційний список потрапили:

Головне управління глибоководних досліджень Міноборони рф;

20 суден, що беруть участь у транспортуванні російської нафти;

Організації, що беруть участь у підтримці російського енергетичного сектору (ROSNEFT MARINE (UK) LIMITED, ORION STAR GROUP LLC, VALEGRO LLC-FZ);

АТ «АТЛАС» (бере участь у підтримці російського видобувного сектору).

Також під санкції потрапили 4 людини за участь у підтримці російського енергетичного сектору та причетність до транспортування до рф товарів загального високого пріоритету.

Очікується, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер викладе деталі санкцій пізніше, на саміті G7 у Канаді. Лондон уже запровадив санкції проти понад 2300 фізичних, юридичних осіб та суден у межах санкцій проти росії з 2022 року.

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Теги: Росія, війна
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