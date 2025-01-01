Волиняину, який убив двох жінок, обрали запобіжний захід – тримання під вартою

За колопотанням слідчого, зловмиснику, який убив двох жінок на Волині, обрано запобіжний захід – тримання під вартою.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Судове засідання у справі відбулось сьогодні. Сама подія трапилася на Старовижівщині 15 червня.Тоді під час конфлікту 35-річний житель громади десятки разів вдарив ножем свою колишню дружину та її матір. Від отриманих тілесних ушкоджень обидві жінки померли. Фігурант сам повідомив про скоєне на лінію 102, його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.За фактом умисного вбивства слідчі розпочали кримінальне провадження за п.1 п.4 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України.За скоєне йому загрожує позбавлення волі від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна у випадку, передбаченому пунктом 6 частини другої цієї статті.Одночасно інформуємо, що потерпіла зверталась у поліцію щодо дій колишнього чоловіка в попередні роки. Поліцейські реагували відповідно до чинного законодавства, а саме, в 2021 році складали протоколи за ст. 173-2 КУпАП, які направлялись в суд, а в 2023 році – відкривали кримінальне провадження за ч.1 ст.129 ККУ, яке було закрите, оскільки надійшло відповідне клопотання заявниці про відмову від підтримання кримінального обвинувачення в суді.З того часу жодних заяв від цієї родини не надходило.Досудове розслідування цього злочину триває.