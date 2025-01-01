У Луцьку – пожежа: горить квартира. ФОТО

У Луцьку – пожежа: горить квартира. ФОТО
На вулиці Олімпійській (колишня Писаревського) у Луцьку, виникла пожежа у квартирі на 9-му поверсі багатоповерхівки. Вогонь було добре видно на балконі.

Про це ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Трапилося загоряння у вівторок, 17 червня, близько 17:30.

На місце інциденту прибули два екіпажі ДСНСників. Вони дісталися в помешкання за допомогою рятувальної драбини й ліквідували полумʼя.

Також працювали медики та поліцейські.

Всі деталі щодо причин пожежі та постраждалих – згодом.

У Луцьку – пожежа: горить квартира. ФОТО


У Луцьку – пожежа: горить квартира. ФОТО


У Луцьку – пожежа: горить квартира. ФОТО


У Луцьку – пожежа: горить квартира. ФОТО


У Луцьку – пожежа: горить квартира. ФОТО


У Луцьку – пожежа: горить квартира. ФОТО

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