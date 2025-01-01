У Луцьку – пожежа: горить квартира. ФОТО





Про це ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Трапилося загоряння у вівторок, 17 червня, близько 17:30.



На місце інциденту прибули два екіпажі ДСНСників. Вони дісталися в помешкання за допомогою рятувальної драбини й ліквідували полумʼя.



Також працювали медики та поліцейські.



Всі деталі щодо причин пожежі та постраждалих – згодом.

























Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На вулиці Олімпійській (колишня Писаревського) у Луцьку, виникла пожежа у квартирі на 9-му поверсі багатоповерхівки. Вогонь було добре видно на балконі.Про це ВолиньPost стало відомо з власних джерел.Трапилося загоряння у вівторок, 17 червня, близько 17:30.На місце інциденту прибули два екіпажі ДСНСників. Вони дісталися в помешкання за допомогою рятувальної драбини й ліквідували полумʼя.Також працювали медики та поліцейські.Всі деталі щодо причин пожежі та постраждалих – згодом.

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