У Луцьку – пожежа: горить квартира. ФОТО
Сьогодні, 18:08
На вулиці Олімпійській (колишня Писаревського) у Луцьку, виникла пожежа у квартирі на 9-му поверсі багатоповерхівки. Вогонь було добре видно на балконі.
Про це ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Трапилося загоряння у вівторок, 17 червня, близько 17:30.
На місце інциденту прибули два екіпажі ДСНСників. Вони дісталися в помешкання за допомогою рятувальної драбини й ліквідували полумʼя.
Також працювали медики та поліцейські.
Всі деталі щодо причин пожежі та постраждалих – згодом.
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Про це ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Трапилося загоряння у вівторок, 17 червня, близько 17:30.
На місце інциденту прибули два екіпажі ДСНСників. Вони дісталися в помешкання за допомогою рятувальної драбини й ліквідували полумʼя.
Також працювали медики та поліцейські.
Всі деталі щодо причин пожежі та постраждалих – згодом.
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