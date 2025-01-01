Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 18 червня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 18 червня



Луцьк



Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 11-13°, вдень 24-26°.



Область



Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 18 червня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с.Температура вночі 11-13°, вдень 24-26°.Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°.

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