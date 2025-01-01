Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 18 червня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 18 червня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 18 червня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 18 червня

Луцьк

Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 11-13°, вдень 24-26°.

Область

Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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