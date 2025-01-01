На Донеччині загинув 32-річний воїн з Волині Іван Каменчук

Ще одна гірка втрата для Сошичненської громади та всієї Волині. Повідомили про загибель на війні ще одного воїна-волинянина.Про це повідомили на сторінці Сошичненської громади."З глибоким сумом повідомляємо, що на фронті загинув житель села Сошичне, Каменчук Іван Олексійович, 11.10.1993 року народження.Життя молодого воїна обірвалося 11 червня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Гродівка Покровського району Донецької області. Іван назавжди залишиться у наших серцях добрим, щирим, усміхненим, з величезним серцем. Він був справжнім сином своєї країни, який віддав найцінніше – своє життя – за мирне небо над Україною", - йдеться у дописі на сторінці громади.Деталі прибуття скорботного кортежу та час прощання з Іваном Каменчуком повідомлять додатково.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.