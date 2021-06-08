У Луцьку проінспектували пляжі. ФОТО

В обласному центрі Волині рятувальники перевірили визначені місця масового відпочинку на воді.У Луцьку фахівці ДСНС разом з разом з посадовцями органів місцевого самоврядування вивчили ситуацію щодо готовності місць масового відпочинку на водних об’єктах до купального сезону, - повідомляють на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.Перевірку визначених для купання зон в обласному центрі — на центральному пляжі в парку імені Лесі Українки та на Теремнівській водоймі — провели працівники Луцького районного управління ГУ ДСНС України у Волинській області спільно з представниками відділу з питань надзвичайних ситуацій Луцької міської ради.Наразі дно у визначених зонах обстежене, на місцях чергують рятувальники — купатися тут дозволено.Також рятувальники нагадали, що купання у несанкціонованих місцях може коштувати життя та закликали дбати про свою безпеку та безпеку дітей — обирати лише офіційно дозволені місця для відпочинку на воді.