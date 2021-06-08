У Луцьку проінспектували пляжі. ФОТО

У Луцьку проінспектували пляжі. ФОТО
В обласному центрі Волині рятувальники перевірили визначені місця масового відпочинку на воді.

У Луцьку фахівці ДСНС разом з разом з посадовцями органів місцевого самоврядування вивчили ситуацію щодо готовності місць масового відпочинку на водних об’єктах до купального сезону, - повідомляють на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.

Перевірку визначених для купання зон в обласному центрі — на центральному пляжі в парку імені Лесі Українки та на Теремнівській водоймі — провели працівники Луцького районного управління ГУ ДСНС України у Волинській області спільно з представниками відділу з питань надзвичайних ситуацій Луцької міської ради.

Наразі дно у визначених зонах обстежене, на місцях чергують рятувальники — купатися тут дозволено.

Також рятувальники нагадали, що купання у несанкціонованих місцях може коштувати життя та закликали дбати про свою безпеку та безпеку дітей — обирати лише офіційно дозволені місця для відпочинку на воді.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, Теремно, Стир, пляжі, перевірка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Я сказала цим родинам: ми не здамося». Як адвокатка з Луцька допомагає сім’ям загиблих військових отримати належні виплати
У Луцьку відкрилося сімейне кафе «Golden Waffles family»: смачні новинки, меню та ціни
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку проінспектували пляжі. ФОТО
Сьогодні, 22:49
У Луцьку п'яний водій скоїв ДТП
Сьогодні, 22:08
На Донеччині загинув 32-річний воїн з Волині Іван Каменчук
Сьогодні, 21:26
У Луцьку горіла квартира в багатоповерхівці. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 20:45
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 18 червня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Справжня спека: що відбувається на громадських пляжах Луцька у перші дні літа. ФОТО Справжня спека: що відбувається на громадських пляжах Луцька у перші дні літа. ФОТО
08 червня, 2021, 17:10
У Луцьку відкрили пляжний сезон. ФОТО, ВІДЕО У Луцьку відкрили пляжний сезон. ФОТО, ВІДЕО
05 червня, 22:16
Де у Луцьку перевірити якість води з крана. ВІДЕО Де у Луцьку перевірити якість води з крана. ВІДЕО
11 липня, 2024, 02:17
У Луцьку та на Волині поліцейські перевірили дороги. ВІДЕО У Луцьку та на Волині поліцейські перевірили дороги. ВІДЕО
21 квітня, 2024, 17:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку проінспектували пляжі. ФОТО
Сьогодні, 22:49
 0
У Луцьку п'яний водій скоїв ДТП
Сьогодні, 22:08
 0
На Донеччині загинув 32-річний воїн з Волині Іван Каменчук
Сьогодні, 21:26
 0
У Луцьку горіла квартира в багатоповерхівці. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 20:45
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 18 червня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8