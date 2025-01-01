18 червня на Волині: гортаючи календар

Валерій Діброва (на фото).



Також день народження святкують нардеп Валерій Стернійчук, журналістка Ірина Юзва та підприємиця Іванна Шкода.



Вітаємо їх та іменинників цього дня – тих, хто носить імена Ігор, Костянтин, Леонід.



Зичимо усім здоров’я, достатку й успіхів у роботі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 18 червня відзначає день народження ексдепутат Волинської обласної ради, нардеп третього скликання та директор ТзОВ «П’ятидні»(на фото).Також день народження святкують нардеп, журналістката підприємицяВітаємо їх та іменинників цього дня – тих, хто носить імена Ігор, Костянтин, Леонід.Зичимо усім здоров’я, достатку й успіхів у роботі.

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