18 червня на Волині: гортаючи календар

18 червня на Волині: гортаючи календар
18 червня відзначає день народження ексдепутат Волинської обласної ради, нардеп третього скликання та директор ТзОВ «П’ятидні» Валерій Діброва (на фото).

Також день народження святкують нардеп Валерій Стернійчук, журналістка Ірина Юзва та підприємиця Іванна Шкода.

Вітаємо їх та іменинників цього дня – тих, хто носить імена Ігор, Костянтин, Леонід.

Зичимо усім здоров’я, достатку й успіхів у роботі.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження, події, люди
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