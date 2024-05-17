Аналізи та обстеження просто неба: у місті на Волині відбудеться «Ярмарок здоров’я»
Сьогодні, 01:15
У Нововолинську проведуть «Ярмарок здоров’я», під час якого всі охочі зможуть пройти деякі обстеження та здати аналізи.
Про це повідомляють на сайті Нововолинської міської ради.
У середу, 18 червня, на майдані Незалежності з 09:30 до 14:00 відбудеться «Ярмарок здоров’я».
Працівники Центру первинної медико-санітарної допомоги» безкоштовно проводитимуть:
вимірювання артеріального тиску;
визначення рівня цукру в крові;
експрес-тести на гепатити та ВІЛ.
Лікарі-епідеміологи Нововолинського відділення КП «ВОЦКПХ» надаватимуть консультації щодо:
вакцинації;
профілактики захворювань;
здорового способу життя.
Захід організовують КНП «Нововолинський центр первинної медико-санітарної допомоги» та Нововолинське відділення КП «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».
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Про це повідомляють на сайті Нововолинської міської ради.
У середу, 18 червня, на майдані Незалежності з 09:30 до 14:00 відбудеться «Ярмарок здоров’я».
Працівники Центру первинної медико-санітарної допомоги» безкоштовно проводитимуть:
вимірювання артеріального тиску;
визначення рівня цукру в крові;
експрес-тести на гепатити та ВІЛ.
Лікарі-епідеміологи Нововолинського відділення КП «ВОЦКПХ» надаватимуть консультації щодо:
вакцинації;
профілактики захворювань;
здорового способу життя.
Захід організовують КНП «Нововолинський центр первинної медико-санітарної допомоги» та Нововолинське відділення КП «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».
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