Аналізи та обстеження просто неба: у місті на Волині відбудеться «Ярмарок здоров’я»





Про це повідомляють на сайті Нововолинської міської ради.



У середу, 18 червня, на майдані Незалежності з 09:30 до 14:00 відбудеться «Ярмарок здоров’я».



Працівники Центру первинної медико-санітарної допомоги» безкоштовно проводитимуть:



вимірювання артеріального тиску;

визначення рівня цукру в крові;

експрес-тести на гепатити та ВІЛ.

Лікарі-епідеміологи Нововолинського відділення КП «ВОЦКПХ» надаватимуть консультації щодо:



вакцинації;

профілактики захворювань;

здорового способу життя.

Захід організовують КНП «Нововолинський центр первинної медико-санітарної допомоги» та Нововолинське відділення КП «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську проведуть «Ярмарок здоров’я», під час якого всі охочі зможуть пройти деякі обстеження та здати аналізи.Про це повідомляють на сайті Нововолинської міської ради.У середу, 18 червня, на майдані Незалежності з 09:30 до 14:00 відбудеться «Ярмарок здоров’я».Працівники Центру первинної медико-санітарної допомоги» безкоштовно проводитимуть:вимірювання артеріального тиску;визначення рівня цукру в крові;експрес-тести на гепатити та ВІЛ.Лікарі-епідеміологи Нововолинського відділення КП «ВОЦКПХ» надаватимуть консультації щодо:вакцинації;профілактики захворювань;здорового способу життя.Захід організовують КНП «Нововолинський центр первинної медико-санітарної допомоги» та Нововолинське відділення КП «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».

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